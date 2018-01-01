Изжога: когда можно перетерпеть, а когда — бежать в больницу

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Изжога может быть опасной и скрывать за собой более серьёзные болезни. Главное — вовремя их распознать.Что такое изжога и какие у неё симптомыИзжога — это состояние, которое появляется, если содержимое желудка оказывается в пищеводе. В желудке, как мы знаем, присутствует кислый желудочный сок. Он нужен, чтобы переварить еду. Когда часть этого сока попадает в пищевод, возникает неприятное чувство жжения. Можно сказать, что пищевод обжигает желудочная кислота.В норме содержимое желудка не выпускает наружу специальный клапан (сфинктер). Но иногда в его работе случаются сбои.Попадание кислоты из желудка в пищевод называют гастроэзофагеальным рефлюксом, а по-простому — изжогой.Проявляется она жжением в середине груди и неприятным кислым привкусом во рту. Жжение это усиливается, когда вы наклоняетесь или ложитесь. Иногда это дополняется икотой, неприятным запахом изо рта или дискомфортом в животе.Почему появляется изжогаВремя от времени изжога появляется у всех. Это не такое уж страшное состояние. Скорее малоприятное. Вот некоторые факторы, которые могут вызывать изжогу:Еда и напитки. Например, кофе или газированная вода, жирная и острая пища.Беременность. Даже термин такой есть — изжога беременных. Она связана с тем, что у женщин меняется расположение органов из-за растущей матки.Лишний вес, курение и алкоголь. Да, эти три кита вредных привычек влияют даже на изжогу.Некоторые лекарства. Если из-за приёма медикаментов у вас появляется изжога, поговорите с врачом. Пусть заменит средство или выпишет дополнительное, уже от изжоги.Стресс и переживания.Что помогает при изжогеВо-первых, надо поменять пищевые привычки. Есть поменьше и почаще, чтобы маленькие порции не «просились обратно». Выбирать здоровые продукты и не налегать на кофе.Во-вторых, надо как-то избавляться от факторов, которые изжогу провоцируют. Например, начать худеть и бросить курить.В-третьих, можно немного изменить положение кровати. Пусть голова была на десяток сантиметров выше, чем ноги. Чтобы желудочный сок просто не «выливался» в пищевод. Или хотя бы не добирался по нему до горла.Какие лекарства нужны при изжогеСредства, которые используют при изжоге, называются антацидами. Они обволакивают стенки пищевода и желудка, чтобы их не могла повредить кислота. Изжога, которая проявляется чаще двух раз в неделю и постоянно вас сопровождает, называется уже иначе. Скорее всего, это ГРЭБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь). Более серьёзное состояние, которое лечится врачом с помощью специальных сильных препаратов. Такие средства (ингибиторы протонной помпы или блокаторы H2-рецепторов) снижают выработку кислоты в желудке.Народные рецепты вроде стакана молока или растворённой соды тоже помогают, но не так эффективно. Так что если у вас есть склонность к изжоге, храните в аптечке что-то из антацидов. Кроме того, народные средства никто не проверяет, и лучше не ставить на себе эксперименты.Чем опасна изжогаВ основном тем, что её можно спутать с другими заболеваниями, более серьёзными. Например, с язвой желудка или пищевода, раком или даже инфарктом — один из его типов как раз проявляется жжением в груди.Поэтому, если изжога повторяется часто или сопровождается другими симптомами (трудностями с глотанием, потерей аппетита, тошнотой), обязательно покажитесь врачу. Возможно, вам потребуется обследование желудочно-кишечного тракта. Или даже лечение гастрита или язвы. И выучите симптомы инфаркта, чтобы не проморгать вызов скорой.