Ученые обнаружили в мозге человека волны для поддержания памяти

Ученые из Columbia Engineering обнаружили в мозге человека волны, колебания которых отражают активность нейронов и поддерживают память. Исследование прокомментировал доцент биомедицинской инженерии Джошуа Джейкобс.Группа ученых следила за мозговой активностью 77 пациентов с диагнозом «эпилепсия» с электродами в головном мозге, необходимыми для картирования припадков. Добровольцам предложили выполнить задания, по которым можно оценить состояние памяти. Оказалось, что у пациентов «альфа» и «тета» колебания на частотах 2-15 Гц отвечали за познание.«Нам удалось понять, что особые волны колебались при хорошем выполнении заданий, связанными с рабочей памятью. Они являются важным инструментом для работы человеческого мозга, но пока этот процесс полностью не разгадан», - рассказал Джейкобс.Сейчас биоинженеры пытаются найти связь нейронных волн с долгосрочной памятью и навигацией человека, а также изучить влияние других колебаний.