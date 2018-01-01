6 плохих привычек в питании

Все эти привычки в повседневном питании приводят к нарушению пищеварения. Поэтому специалисты рекомендуют от них отказаться.Жевать жвачку. Если желудок пуст, а вы жуете жвачку, то это может закончиться повреждением тканей желудка. Просто жевательная резинка стимулирует выделение пищеварительного сока, и кислота сразу попадает в желудок. Специалисты советуют жевательную резинку использовать после еды.Делать быстрые салаты для перекуса. С едой спешить нельзя, даже если вы решили сделать себе салатик для перекуса. Часто овощи плохо моются и это заканчивается получением инфекции.Есть яйца всмятку. Тут поджидает сальмонелла. О том, как избежать данного заболевания, читайте в нашем отдельном материале.Мыть посуду губкой. Губки и полотенца быстро собирают всякие микроорганизмы, которые способны оставаться на посуде. Поэтому при использовании губок следует помнить, что посуда после такого мытья нуждается в тщательном ополаскивании водой. Вытирайте посуду лучше всего бумажными полотенцами, а губки меняйте чаще 1 раза в неделю.Перекусывать между приемами пищи. Здесь постоянно ведутся споры, поэтому эксперты приняли решение о том, что следует делать перерывы между приемами пищи в 2-3 часа (если питались малыми и легкими порциями). А если обильно поели, то следующий прием пищи должен быть через 4-5 часов.Есть на диване или в постели. Специалисты запрещают есть в горизонтальном положении, так как это приводит к повреждению слизистой пищевода, изжоге и отрыжке. Сразу после еды тоже нельзя ложиться, а стоит подождать час.