Исследователи придумали, как остановить развитие атеросклероза

Американские специалисты изучили роль окисленных фосфолипидов в формировании таких заболеваний, как атеросклероз, печеночный стеноз и гепатит. Фосфолипиды представляют собой строительный элемент клеточной мембраны. Но в некоторых случаях они окисляются. Особенно часто это происходит при атеросклерозе.Команда ученых провела исследование на мышах. ДНК грызунов модифицировали таким образом, чтобы риск возникновения атеросклеротических бляшек в просветах сосудов у них стал максимальным. Кроме того, в геном части мышей добавили гены, отвечающие за выработку антител Е06. Они способны блокировать окисленные фосфолипиды.Исследование показало: у грызунов с антителами Е06 на 28-57% реже развивался атеросклероз. Антитела также уменьшали степень кальцификации (затвердевания и сужения) клапана аорты. Еще Е06 способствовали снижению уровня воспаления в печени и продлевали мышам жизнь.