Исследователи придумали, как остановить развитие атеросклероза
Команда ученых провела исследование на мышах. ДНК грызунов модифицировали таким образом, чтобы риск возникновения атеросклеротических бляшек в просветах сосудов у них стал максимальным. Кроме того, в геном части мышей добавили гены, отвечающие за выработку антител Е06. Они способны блокировать окисленные фосфолипиды.
Исследование показало: у грызунов с антителами Е06 на 28-57% реже развивался атеросклероз. Антитела также уменьшали степень кальцификации (затвердевания и сужения) клапана аорты. Еще Е06 способствовали снижению уровня воспаления в печени и продлевали мышам жизнь.
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