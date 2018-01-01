5 лучших натуральных средств, чтобы вылечить гингивит!

Гингивит является одним из последствий чрезмерного скопления зубного налета. Это воспаление десен, которое сопровождается покраснением и кровотечением.Гингивит является мягкой формой пародонтоза, которая однако требует немедленного вмешательства, чтобы избежать осложнений, таких как периодонтит или потеря зуба. Самой частой причиной его появления является плохая гигиена полости рта, но она также эта проблема может возникать из-за курения сигарет и болезней, снижающих иммунитет.В настоящее время существует множество фармакологических и профессиональных методов лечения, которые помогут остановить проблему до того, как воспаление распространится на ткани зуба и кость.Кроме того, есть ряд 100% натуральных решений, которые будут отличным дополнением к лечению, которое ускорит восстановление.Сегодня мы хотим подробнее рассмотреть основные симптомы гингивита и рассказать вам о нескольких домашних средствах для его лечения.Какие симптомы говорят о том, что у вас гингивит?Человек с гингивитом испытывает ряд проблем из-за воспалительного процесса в деснах. Часто проблема проявляется в виде:Красных и воспаленных десенКровотечения во время чистки зубовНеприятного запаха изо рта (галитоза)Чувствительных десенБелых пятен или бляшек на деснахНатуральные средства для лечения гингивитаХотя при любом признаке гингивита стоит проконсультироваться у специалиста, ряд натуральных средств поможет уменьшить тяжесть его симптомов.1. КуркумаКуркума содержит активное соединение, известное как куркумин, которое обладает противовоспалительным и противомикробным эффектом.Эти свойства способствуют устранению зубного налета и, препятствуя росту бактерий, облегчают регенерацию тканей десен после гингивита.Ингредиенты? чайной ложки куркумы (2 г)1 столовая ложка воды (15 мл)ПриготовлениеСмочите порошок куркумы небольшим количеством воды.Способ примененияНанесите пасту на десны и осторожно массируйте.Оставьте на 5 минут и прополоскайте рот.Повторяйте его использование 2 раза в день.2. ТимьянАнтибактериальные соединения, содержащиеся в тимьяне, помогут остановить инфекцию, связанную с гингивитом.Его противовоспалительное воздействие уменьшает дискомфорт в деснах и останавливает кровотечение.Ингредиенты2 столовые ложки тимьяна (30 г)1 стакан воды (250 мл)ПриготовлениеДобавьте тимьян в чашку с кипящей водой и накройте напиток.Дайте ему остыть до комнатной температуры и затем отфильтруйте с помощью сита.Способ примененияПолощите рот получившимся настоем 2 — 3 раза в день.Делайте это не менее 2 минут, чтобы получить наилучший результат.3. ГераньЕще одним растением с антибактериальными свойствами, которое помогает устранить зубной налет, является герань.Ее применение в качестве натурального полоскания поможет бороться с ростом бактерий, негативно влияющих на здоровье десен.Ингредиенты2 столовые ложки герани (30 г)1 стакан воды (250 мл)ПриготовлениеДобавьте 2 столовые ложки герани в чашку с водой и доведите ее до кипения.Когда отвар закипит, варите его еще 2 минуты на медленном огне.Дайте напитку настояться при комнатной температуре, пока он не будет готов для применения.Отфильтруйте напиток и используйте его в качестве полоскания.Способ примененияПолощите рот получившийся жидкостью после каждой чистки зубов.Делайте это ежедневно, пока не заметите улучшения.4. МальваМальва обладает легким обезболивающим и противовоспалительным эффектом, который поможет уменьшить опухоль десен и успокоить боль.Ее применение в качестве полоскания для рата помогает уменьшить количество бактерий и способствует устранению остатков пищи, которые образуют зубной налет.Ингредиенты2 столовые ложки сушеной мальвы (30 г)1 стакан воды (250 мл)ПриготовлениеНасыпьте высушенную мальву в чашку кипящей воды и накройте напиток.Дайте ему остыть в течение 10 минут и отфильтруйте с помощью сита.Способ примененияДелайте полоскания настоем мальвы 2 или 3 раза в день.5. Алоэ вера, мед и перекись водородаЭта натуральная паста с алоэ вера, медом и перекисью водорода поможет глубоко очистить полость рта, чтобы устранить микробы, вызывающие появление инфекций.Ингредиенты2 столовые ложки геля алоэ вера (30 г)1 ложка натурального меда (25 г)5 капель перекиси водородаПриготовлениеПоместите все ингредиенты в миску и перемешайте до получения гладкой пасты.Способ примененияНанесите пасту на десны и дайте ей подействовать в течение 5 минут.Прополощите рот и повторяйте процедуру 2 раза в день.Имейте в виду, что помимо использования этих натуральных решений, вы должны больше внимания уделять гигиене полости рта и регулярно посещать дантиста, чтобы гингивит не повторялся.