5 лучших натуральных средств, чтобы вылечить гингивит!
Гингивит является мягкой формой пародонтоза, которая однако требует немедленного вмешательства, чтобы избежать осложнений, таких как периодонтит или потеря зуба. Самой частой причиной его появления является плохая гигиена полости рта, но она также эта проблема может возникать из-за курения сигарет и болезней, снижающих иммунитет.
В настоящее время существует множество фармакологических и профессиональных методов лечения, которые помогут остановить проблему до того, как воспаление распространится на ткани зуба и кость.
Кроме того, есть ряд 100% натуральных решений, которые будут отличным дополнением к лечению, которое ускорит восстановление.
Сегодня мы хотим подробнее рассмотреть основные симптомы гингивита и рассказать вам о нескольких домашних средствах для его лечения.
Какие симптомы говорят о том, что у вас гингивит?
Человек с гингивитом испытывает ряд проблем из-за воспалительного процесса в деснах. Часто проблема проявляется в виде:
Красных и воспаленных десен
Кровотечения во время чистки зубов
Неприятного запаха изо рта (галитоза)
Чувствительных десен
Белых пятен или бляшек на деснах
Натуральные средства для лечения гингивита
Хотя при любом признаке гингивита стоит проконсультироваться у специалиста, ряд натуральных средств поможет уменьшить тяжесть его симптомов.
1. Куркума
Куркума содержит активное соединение, известное как куркумин, которое обладает противовоспалительным и противомикробным эффектом.
Эти свойства способствуют устранению зубного налета и, препятствуя росту бактерий, облегчают регенерацию тканей десен после гингивита.
Ингредиенты
? чайной ложки куркумы (2 г)
1 столовая ложка воды (15 мл)
Приготовление
Смочите порошок куркумы небольшим количеством воды.
Способ применения
Нанесите пасту на десны и осторожно массируйте.
Оставьте на 5 минут и прополоскайте рот.
Повторяйте его использование 2 раза в день.
2. Тимьян
Антибактериальные соединения, содержащиеся в тимьяне, помогут остановить инфекцию, связанную с гингивитом.
Его противовоспалительное воздействие уменьшает дискомфорт в деснах и останавливает кровотечение.
Ингредиенты
2 столовые ложки тимьяна (30 г)
1 стакан воды (250 мл)
Приготовление
Добавьте тимьян в чашку с кипящей водой и накройте напиток.
Дайте ему остыть до комнатной температуры и затем отфильтруйте с помощью сита.
Способ применения
Полощите рот получившимся настоем 2 — 3 раза в день.
Делайте это не менее 2 минут, чтобы получить наилучший результат.
3. Герань
Еще одним растением с антибактериальными свойствами, которое помогает устранить зубной налет, является герань.
Ее применение в качестве натурального полоскания поможет бороться с ростом бактерий, негативно влияющих на здоровье десен.
Ингредиенты
2 столовые ложки герани (30 г)
1 стакан воды (250 мл)
Приготовление
Добавьте 2 столовые ложки герани в чашку с водой и доведите ее до кипения.
Когда отвар закипит, варите его еще 2 минуты на медленном огне.
Дайте напитку настояться при комнатной температуре, пока он не будет готов для применения.
Отфильтруйте напиток и используйте его в качестве полоскания.
Способ применения
Полощите рот получившийся жидкостью после каждой чистки зубов.
Делайте это ежедневно, пока не заметите улучшения.
4. Мальва
Мальва обладает легким обезболивающим и противовоспалительным эффектом, который поможет уменьшить опухоль десен и успокоить боль.
Ее применение в качестве полоскания для рата помогает уменьшить количество бактерий и способствует устранению остатков пищи, которые образуют зубной налет.
Ингредиенты
2 столовые ложки сушеной мальвы (30 г)
1 стакан воды (250 мл)
Приготовление
Насыпьте высушенную мальву в чашку кипящей воды и накройте напиток.
Дайте ему остыть в течение 10 минут и отфильтруйте с помощью сита.
Способ применения
Делайте полоскания настоем мальвы 2 или 3 раза в день.
5. Алоэ вера, мед и перекись водорода
Эта натуральная паста с алоэ вера, медом и перекисью водорода поможет глубоко очистить полость рта, чтобы устранить микробы, вызывающие появление инфекций.
Ингредиенты
2 столовые ложки геля алоэ вера (30 г)
1 ложка натурального меда (25 г)
5 капель перекиси водорода
Приготовление
Поместите все ингредиенты в миску и перемешайте до получения гладкой пасты.
Способ применения
Нанесите пасту на десны и дайте ей подействовать в течение 5 минут.
Прополощите рот и повторяйте процедуру 2 раза в день.
Имейте в виду, что помимо использования этих натуральных решений, вы должны больше внимания уделять гигиене полости рта и регулярно посещать дантиста, чтобы гингивит не повторялся.
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