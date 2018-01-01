Подростков могут лишить врачебной тайны

Во время осенней сессии в Госдуме будет рассмотрен законопроект, разрешающий родителям доступ к медицинской документации подростков в возрасте 15-18 лет. В настоящее время проводится экспертиза законопроекта.Соответствующий законопроект внесли депутаты Самарской губернской думы, которые считают, что их инициатива позволит родителям узнавать о подростковых беременностях, болезнях, передаваемых половым путем, курении табака, употреблении алкоголя и наркотиков.В соответствии с действующим законодательством, родители и законные представители могут беспрепятственно получить информацию о состоянии здоровья несовершеннолетних только до достижения ими 15 лет, далее эти сведения составляют врачебную тайну и получить их можно только на условиях добровольного согласия подростка.В пояснительной записке к внесенному в мае 2018 года законопроекту самарские депутаты отмечают, что «дети старшего подросткового возраста зачастую не склонны сообщать родителям, усыновителям и попечителям о проблемах переходного периода (ранняя беременность, болезни, передаваемые половым путем, увечья, получаемые во время конфликтов с ровесниками, пристрастие к употреблению алкогольных напитков, курение табачных изделий, токсикомания, наркомания)».Один из инициаторов проекта депутат Самарской губернской думы Николай Сомов считает, что поправки имеют практическое значение для сохранения здоровья нации: «Не имея информации от родителей о проблемных детях, соответствующие службы не могут принять своевременных мер по спасению подростков. В результате происходит социальная деградация. Это вопрос благополучия огромного числа подростков».Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов отметил, что инициативу поддерживают не все члены комитета: «Многие коллеги, с которыми мы ее обсуждали, говорят, что теоретически мы можем предположить такую проблему, но в реальной жизни ее нет. За 30 лет в медицине я не встречал случая, когда в семье, где есть мама, папа и ребенок, возникает ситуация, что ребенок якобы сохраняет врачебную тайну и родители не знают о его проблемах со здоровьем. Могу предположить, что такие ситуации могут возникать, но это скорее какие-то исключения». По его мнению, «было бы неразумным делать целый законопроект, например, всего для трех случаев».