9 неочевидных симптомов, которые говорят о проблемах с почками

Большинство заболеваний почек может протекать без симптомов, что приводит к их позднему выявлению и даже переходу в разряд хронических. Различные недуги, связанные с почками, поражают до 14 % взрослого населения и приводят к грозным осложнениям — нарушениям работы сердечно-сосудистой системы и повышенной ломкости костей. Именно поэтому так важно распознать болезнь на самой ранней стадии.Эксперты рассказали о неочевидных симптомах, с которых начинаются заболевания почек.1. Зуд и сухость кожиПочки неустанно трудятся на благо организма — выводят вредные вещества, участвуют в процессе кроветворения и поддерживают баланс минералов. Сухая, зудящая кожа, гиперпигментация, высыпания и появление легкого желтушного оттенка могут говорить о том, что почки не работают должным образом. Неприятные симптомы возникают из-за избытка фосфора, который не выводится из организма, или от интоксикации продуктами обмена веществ.2. Желание согреться, когда окружающие не мерзнутОзноб, усталость, одышка, бессонница и слабость — признаки анемии, которые знакомы многим. Заболевания почек приводят к тому, что они синтезируют меньше гормона эритропоэтина. Он стимулирует выработку эритроцитов (красных кровяных телец) в костном мозге. Хроническая анемия может свидетельствовать о том, что почки работают неправильно. В случае, когда анемия вызвана неправильной работой почек и недостаточностью эритропоэтина, врачи проводят гормонозаместительную терапию.3. Неприятный запах изо ртаНеприятный запах изо рта могут вызывать различные недуги, и один из них — инфекция мочевыводящих путей. При сниженной функции почек в организме накапливаются продукты жизнедеятельности, которые попадают в желудочно-кишечный тракт и вызывают металлический привкус во рту и запах аммиака при дыхании.4. ОтекиОтеки — это избыточное скопление воды в межклеточных пространствах. Они образуются сначала в области ступней, лица или век, а потом могут распространяться по всему телу. Кроме того, отечность развивается стремительно и сопровождается сухостью и бледностью кожи, но температура кожных покровов остается неизменной. Для почечных отеков характерны ямки — если нажать на отекший участок, то на этом месте останется ямка, которая проходит через несколько секунд. Дополнительными признаками отеков при болезни почек могут быть также неврологические симптомы: сонливость, мигрени и боли в костях и мышцах. Медики связывают появление отечности с избытком ионов натрия, которые притягивают большое количество жидкости, не позволяя организму выводить ее.5. ТахикардияИзбыток калия, который больные почки не могут вывести из организма, негативно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы — приводит к нарушению сердечных ритмов, а это уже очень серьезно. Гиперкалиемию можно распознать только по результатам лабораторных тестов, потому что ее симптомы размыты и их легко спутать с признаками других болезненных состояний.6. Высокая температура и боль в спинеОстрая боль в спине в сочетании с высокой температурой, частыми позывами к мочеиспусканию и даже рвотой — грозные признаки, которые могут свидетельствовать об инфекции почек. Причем женщины, из-за особенностей строения мочеполовой системы, более подвержены риску получить инфекцию, нежели мужчины. При возникновении этих симптомов необходимо срочно обратиться к врачу. Скорее всего, вам будет назначена антибиотикотерапия в сочетании с обезболивающими и противовоспалительными препаратами.7. Судороги в мышцахСудороги мышц, которые носят хронический характер, а не возникают время от времени, могут свидетельствовать о дисбалансе электролитов в организме. Магний и калий играют огромную роль в работе мышц, и любое отклонение от нормы, скорее всего, приведет к мышечным судорогам. Однако в болезненных спазмах «виноваты» не только микроэлементы, но и избыток жидкости: при отеках она давит на нервные окончания мышц и может вызывать болезненные ощущения.8. Высокое артериальное давлениеВысокое кровяное давление оказывает негативное влияние на почки — под его воздействием повреждаются сосуды и может возникнуть почечная недостаточность. Когда сила кровотока выше нормы, сосуды растягиваются, что приводит к их ослаблению, а в случае с почками — еще и к затруднению выведения отходов жизнедеятельности организма. А избыток жидкости повышает давление в сосудах и усугубляет проблему. По данным NIDDK, высокое давление — один из главных факторов, провоцирующих болезни почек.9. Панические атакиПанические атаки имеют много причин: стрессы, хроническая усталость и даже наследственный фактор. Однако частое проявление симптомов паники, таких как учащенное сердцебиение, повышенное потоотделение и скачки артериального давления, могут говорить о том, что у пациента развилась опухоль надпочечника — феохромоцитома. Проявления этой опухоли почти всегда напоминают симптомы стресса, именно поэтому врачи всесторонне обследуют тех, кто решил обратиться за помощью из-за панических атак. Не удивляйтесь тому, что психотерапевт порекомендует вам полное обследование, это обоснованное решение, которое может выявить серьезные заболевания на раннем этапе.Нефрологи выделяют следующие факторы риска заболеваний почек:У вас стоит диагноз «диабет».У вас есть проблемы с артериальным давлением.У вас есть сердечные заболевания.Среди ваших родных и близких часты случаи заболеваний почек и мочевыводящих путей.Вы курите или имеете лишний вес.Вы старше 60 лет.