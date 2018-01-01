Плохая осанка вызывает проблемы со здоровьем

Привычка горбиться может быть результатом стресса и сидячего образа жизни, утверждают ученые. Люди, которые обычно сидят за столом скрючившись, чаще оказываются жертвами депрессии и низкой самооценки, а также имеют другие проблемы со здоровьем.Учеными были сделаны необычные выводы о связи между осанкой человека и показателями его здоровья. Исследователи наблюдали за группой из 74 человек, среди которых они отдельно выделили тех, кто сохранял прямое положение тела в позе сидя, и отдельно тех, кто постоянно горбился и сутулился. В итоге оказалось, что люди с плохой осанкой – более депрессивные и озлобленные, более замкнутые, а также чаще сталкиваются с нарушениями половой сферы.«В позе сгорбившегося человека тормозится приток кислорода и питательных веществ к ключевым узлам организма, включая мозг. При этом нарушается пищеварение, возникает сонливость. В ответ на подобные процессы организм запускает стрессовую реакцию, что снижает показатели энергичности. А энергичность критически важна для половой сферы», — объяснили авторы проекта.Ученые обратили внимание на то, что люди, которым свойственна привычка горбиться и сутулиться, чаще озвучивают посещающие их негативные мысли. Рассказывая о себе, такие участники наблюдений фокусировались в основном на печальных событиях жизни. Ровно сидящие люди в 92% случаев не испытывали проблем с позитивным мышлением и восприятием окружающей действительности.