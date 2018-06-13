Сепсис попробуют лечить… витаминами

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Простой витаминный коктейль для терапии сепсиса, одной из ведущих причин смертей в больницах? Этот подход потряс медицинский мир, но врачи возлагают надежды на новое лечение. Но пройдет ли витаминный коктейль жесткие клинические испытания?Пол Марик, врач из штата Вирджиния, сообщил в 2017 году, что он приготовил смесь витамина С, витамина B1 и стероида, которую вводил почти четырем десяткам пациентов с сепсисом в своем отделении интенсивной терапии в Норфолке. За период 7 месяцев 19 из 47 пациентов с сепсисом умерли, но из 47 человек, получивших это уникальное сочетание, умерло всего четыре.Результаты выглядят сенсационно, но требуют проверки, в том числе – в виде рандомизированных контролируемых испытаний. Ожидается, что самые масштабные (от 500 до 2000 пациентов) из них закончатся к декабрю 2019 года.Сепсис описывается в медицинских текстах со времен Гиппократа. Он развивается, когда иммунная система организма хозяина реагирует на инфекцию с невероятной силой, вызывая тем самым осложнения, провоцирующие образование сгустков крови, воспаление и другие проблемы, что приводит к полиорганной недостаточности и смерти.До внедрения практики использования стерильных инструментов и антибиотиков сепсис был частым осложнением ран. Но даже сегодня он по-прежнему поражает миллион человек в одних только Соединенных Штатах ежегодно, и от четверти до половины таких пациентов умирают.