Использование солнцезащитного крема: базовые правила

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Люди, которые любят загорать, обычно не используют достаточное количество солнцезащитного крема, не обновляют его. Многие также используют солнцезащитный крем, срок действия которого истек. Не повторяйте их ошибок!Независимо от типа солнцезащитного крема, который вы используете, Американская академия дерматологии предлагает следовать следующим правилам:Выберите солнцезащитный крем с SPF от 30 или выше, который также обладает водостойкостью и обеспечивает широкий спектр покрытия – защищает и от UVA, и от UVB-лучей.Наносите солнцезащитный крем обильно на кожу за 15 минут до выхода на улицу.Не экономьте на креме, он должен равномерно покрывать кожу – лицо, шею, уши, а также открытые участки тела.Обновляйте крем как минимум каждые 2 часа, или сразу после купания или обильного потоотделения.Если вы отмечаете проблемы с волосами, носите широкополую шляпу и солнцезащитные очки с ультрафиолетовым фильтром. Также используйте для губ бальзам с SPF не менее 15. И не забывайте: солнце наиболее агрессивно между 10 утра и 4 вечера.