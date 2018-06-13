Использование солнцезащитного крема: базовые правила
Независимо от типа солнцезащитного крема, который вы используете, Американская академия дерматологии предлагает следовать следующим правилам:
Выберите солнцезащитный крем с SPF от 30 или выше, который также обладает водостойкостью и обеспечивает широкий спектр покрытия – защищает и от UVA, и от UVB-лучей.
Наносите солнцезащитный крем обильно на кожу за 15 минут до выхода на улицу.
Не экономьте на креме, он должен равномерно покрывать кожу – лицо, шею, уши, а также открытые участки тела.
Обновляйте крем как минимум каждые 2 часа, или сразу после купания или обильного потоотделения.
Если вы отмечаете проблемы с волосами, носите широкополую шляпу и солнцезащитные очки с ультрафиолетовым фильтром. Также используйте для губ бальзам с SPF не менее 15. И не забывайте: солнце наиболее агрессивно между 10 утра и 4 вечера.
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