Ученые: недоношенные дети во сне слышат голос мамы

При рождении ребенка с отклонения его обязательном порядке помещают в условия, где обеспечивается оптимальная циркуляция воздуха и поддерживается стабильная температура до 36 градусов. Обычно новорожденных помещают в специальные боксы с автоматической подачей кислорода и поддержкой нормальной температуры — кувезы.Специалисты из Мичигнаского университета провели исследование, в рамках которого они попытались узнать, как материнский голос влияет на сон младенца в кувезе. Для участия в эксперименте с согласия родителей были задействованы две группы младенцев: одни из них появились на свет на 33-34 неделе и а другие на 35 неделе. Специалисты попросили мам прочесть отрывок из детской книги, аудиозапись которой потом включили детям в кувезе. Качество снов младенцев ученые фиксировали при помощи полисомнографии.Как выяснилось, чем больше недель малышу при рождении, тем более восприимчивым он был к материнскому голосу, а ее присутствие влияет на его сон. При этом эти результаты только предварительные, ученые продолжат изучат воздействие голоса матери на развитие детей.