Ученые: недоношенные дети во сне слышат голос мамы
Специалисты из Мичигнаского университета провели исследование, в рамках которого они попытались узнать, как материнский голос влияет на сон младенца в кувезе. Для участия в эксперименте с согласия родителей были задействованы две группы младенцев: одни из них появились на свет на 33-34 неделе и а другие на 35 неделе. Специалисты попросили мам прочесть отрывок из детской книги, аудиозапись которой потом включили детям в кувезе. Качество снов младенцев ученые фиксировали при помощи полисомнографии.
Как выяснилось, чем больше недель малышу при рождении, тем более восприимчивым он был к материнскому голосу, а ее присутствие влияет на его сон. При этом эти результаты только предварительные, ученые продолжат изучат воздействие голоса матери на развитие детей.
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