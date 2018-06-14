Ранняя менопауза грозит женщинам, рожавшим  до 20 лет

К такому выводу гавайские ученые пришли после проведения наблюдения за 1000 женщин, принявших участие в эксперименте. Также экспертам удалось выяснить, что рано рожавшие чаще сталкиваются с гистерэктомией.Специалистам из Гавайского университета удалось выяснить, что женщины родившие ребенка до 20 лет на 43% чаще подвергались риску менопаузы, в отличие от их сверстниц, которые родили после 20 лет. Такой вывод ученые сделали после проведения исследования, в котором приняли более 1000 участниц из разных стран. Также было установлено, что у представительниц бедных трах менопауза наступает в 45 лет. Подобная ситуация и с респондентками, испытавшими в детстве травму – 50% сталкивается с ранней менопаузой. К тому же молодым матерям чаще ставится диагноз гистерэктомия.Результаты этой научной работы были обнародованы на Всемирном конгрессе в Ванкувере. Как утверждают авторы, результаты их работы доказали связь между ранним материнством и травмами в детском возрасте и может использоваться для консультации пациенток.