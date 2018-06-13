Чрезмерная чистота тела опасна для здоровья

Раньше гигиена спасала человеку жизнь, а сейчас она может причинить ему значительный вред.На протяжении долгих веков люди считали и также думают и сейчас, что тщательное соблюдение правил личной гигиены, залог здоровья, поскольку с мылом поверхности кожи смываются все болезнетворные бактерии и организмы. Данное утверждение в средневековье спасло жизни тысячам людей, поскольку на улицах отсутствовала канализация, был конный вид транспорта, а по всем нечистотам еще и бегали крысы с чумой. По мнению Луи Пастера, который открыл такой тип обработка как пастеризация, избавляется надо от любых бактерий. Такое понятие как «Хорошие» микроорганизмы ним не признавались. Это утверждение пришлось по душе известному ученому микробиологу Роберту Коху.Научный прогресс позволил установить, что человек это склад большого количества микробов, многие из них нужны людям для выживания. Серьезная «война» с микроорганизмами спровоцировало, то что самой глобальной иммунной реакцией человека стала аллергия, при том что ранее она наблюдалась в единичных случаях. Главное изобретение Пастера оказалось вредным, поскольку дети, употреблявшие парное молоко и контактировавшие с коровами намного реже страдали астмой. Подобное происходит и с иммунной системой, оберегающейся от столкновения с микробами во время формирования человеческого организма, а потом быстро реагирует на любые сторонние организмы, поскольку они для иммунной системы являются незнакомцами.