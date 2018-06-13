Виагра повышает риск развития опасного заболевания

Новые исследования показывают, что мужчины, которые принимают виагру, больше подвержены риску развития рака кожи.Американские исследователи обнаружили: у тех, кто принимал силденафил, более известный как виагра, риск заболеть меланомой был выше на 84 процентов чем у тех, кто никогда не принимал это средство.Ученые предположили, что препарат от импотенции может повлиять на генетический механизм, который делает раковые клетки более агрессивными.Такой вывод был сделан из-за того, что риск менее опасных — и более распространенных видов рака кожи, таких как базальный или плоскоклеточный рак кожи — не был выше у мужчин, которые принимали этот препарат.Однако исследователи добавляют, что, поскольку исследование является предварительным, пока еще слишком рано советовать людям прекратить прием этих маленьких голубых таблеток.Один из авторов исследования доктор Абрар Куреши, профессор дерматологии в Университете Брауна, посоветовал тем, кто принимает виагру, пройти диагностику на предмет рака кожи.В исследовании приняли участие 26000 мужчин из США и Китая, средний возраст которых был 65 лет.. Киев, Украина)