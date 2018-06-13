Названы первые признаки теплового удара

Об этих симптомах теплового удара должен знать каждый.По сути, тепловым ударом называется перегрев организма под воздействием высокой температуры воздуха.Особенно опасно такое состояние для сердечников и людей, у которых имеются сосудистые заболевания.Различают четыре формы теплового удара:Гипертермическая — повышается температура тела до 41°C.Асфиктическая — появляются проблемы с дыханием и повышается температура тела до 39°C.Гастроэнтеритическая — характерны тошнота, рвота и другие нарушения пищеварения.Церебральная — настигают приступы головокружения, потери сознания и так далее.Тепловой удар может не только временно усугубить состояние здоровья, но и привести к полной остановке сердца, поэтому, если вы заметили его симптомы, то в первую очередь следует обратиться к врачу любым удобным способом, например, вызвать скорую помощь или же отправиться в медпункт самостоятельно.Как распознать тепловой удар до приезда "скорой":— сильно покраснела кожа и стала сухой, а также горячей;— заболела голова или стала кружиться;— без причин затошнило или же появились позывы к рвоте;— пульс участился, но при этом плохо прослушивается;— в мышцах тревожат спазмы;— повысилась температура тела от 38 до 41°C;— появилась одышка и дыхание стало затрудненным;— одолевает сонливость или, наоборот, не хочется спать;— пот стал холодным.При тяжелом тепловом ударе могут наблюдаться следующие симптомы:— потеря сознания;— галлюцинации;— судороги;— непроизвольное мочеиспускание.Медики напоминают о том, что лучше выполнять меры безопасности пребывания на жаре, иметь при себе лекарства, если есть заболевания сердца и сосудов, пить много воды и носить головной убор, чем получить тепловой удар.