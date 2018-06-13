Названы первые признаки теплового удара
По сути, тепловым ударом называется перегрев организма под воздействием высокой температуры воздуха.
Особенно опасно такое состояние для сердечников и людей, у которых имеются сосудистые заболевания.
Различают четыре формы теплового удара:
Гипертермическая — повышается температура тела до 41°C.
Асфиктическая — появляются проблемы с дыханием и повышается температура тела до 39°C.
Гастроэнтеритическая — характерны тошнота, рвота и другие нарушения пищеварения.
Церебральная — настигают приступы головокружения, потери сознания и так далее.
Тепловой удар может не только временно усугубить состояние здоровья, но и привести к полной остановке сердца, поэтому, если вы заметили его симптомы, то в первую очередь следует обратиться к врачу любым удобным способом, например, вызвать скорую помощь или же отправиться в медпункт самостоятельно.
Как распознать тепловой удар до приезда "скорой":
— сильно покраснела кожа и стала сухой, а также горячей;
— заболела голова или стала кружиться;
— без причин затошнило или же появились позывы к рвоте;
— пульс участился, но при этом плохо прослушивается;
— в мышцах тревожат спазмы;
— повысилась температура тела от 38 до 41°C;
— появилась одышка и дыхание стало затрудненным;
— одолевает сонливость или, наоборот, не хочется спать;
— пот стал холодным.
При тяжелом тепловом ударе могут наблюдаться следующие симптомы:
— потеря сознания;
— галлюцинации;
— судороги;
— непроизвольное мочеиспускание.
Медики напоминают о том, что лучше выполнять меры безопасности пребывания на жаре, иметь при себе лекарства, если есть заболевания сердца и сосудов, пить много воды и носить головной убор, чем получить тепловой удар.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
http://www.neboley.com.ua - Добавил kerch в категорию Другие
Добавить комментарий