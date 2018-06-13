6 домашних средств, которые уберут звон в ушах

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Шум или звон в ушах — крайне неудобный симптом, который может возникать постоянно, или в отдельные интервалы времени.Звон в ушах — это мягкий или громкий звук в одном или обоих ушах, который может сопровождаться такими проблемами, как головные боли, бессонница или расстройство внимания.Его появление связано с инфекциями или потерей слуха вследствие возраста, но также может быть вызвано накоплением серы и ушными травмами.Хотя на первый взгляд это кажется незначительной проблемой, отсутствие лечения может привести к трудностям и, с течением времени, вы заметите ухудшение слуха и вам станет труднее сосредоточиться на повседневных задачах.По этой причине важно избавиться от звона как можно скорее, для этого советуем избегать воздействия громких звуков и применять некоторые домашние средства, которые способствуют быстрому облегчению, сообщает health info со ссылкой на «Шаг к здоровью».1. Гинкго билобаГинкго билоба является одним из лучших природных решений для борьбы со звоном и воспалением в ушах.Это растение обладает антикоагулянтными и противовоспалительными свойствами, которые помогают улучшить кровообращение. Все это позволяет ему бороться со звоном в ушах.Кроме того, гинкго обладает противогрибковым и антибактериальным действием. Это растение может помочь в лечении инфекций, являющихся причиной звона.Ингредиенты1 стакан воды (250 мл)1 столовая ложка сушеных листьев гинкго билоба (10 г)Что нужно делать?Залейте ложку гинкго билоба в чашке кипящей воды и пейте получившийся настой 2 раза в день.Вы также можете приобрести его экстракт и принимать от 120 до 240 мг в неделю.2. БазиликАнтибактериальные свойства базилика могут быть использованы как часть лечения боли и звона в ушах.Ее природные вещества помогают бороться с инфекционными агентами и, в свою очередь, облегчают удаление избытка ушной серы.Что нужно делать?Измельчите несколько листьев базилика в блендере, чтобы у вас получилась однородная паста.Затем пропустите ее через сетчатый фильтр и выжмите, чтобы получить сок.Нагрейте полученный сок, и капните 2 или 3 капли в пораженное ухо.Повторяйте это лечение 2 раза в день, 3 раза в неделю.3. Яблочный уксусБлагодаря своему природному противогрибковому и противовоспалительному эффекту, яблочный уксус является еще одним эффективным решением для лечения основных инфекций, которые вызывают шум в ушах.Его свойство приводить в баланс щелочной уровень нашего тела позволяет улучшить иммунный ответ и бороться с внешними агентами, которые вызывают болезни.Ингредиенты1 столовая ложка уксуса (10 мл)1 стакан воды (200 мл)Что нужно делать?Растворите столовую ложку яблочного уксуса в стакане теплой воды и пейте 2 раза в день.Дополнительно вы можете развести в равных частях уксус и воду и капать по 3 капли в пораженное ухо.4. ЧеснокЧеснок является естественным средством, которое помогает бороться со звоном в ушах. Особенно в случаях, когда он появляется из-за низких температур или внезапного изменения высоты над уровнем моря.Благодаря своим свойствам, чеснок помогает уменьшить воспаление и, помимо этого, улучшает кровообращение в этой области.Кроме того, он обладает антибиотическими свойствами, которые предотвращают развитие инфекций и облегчают очистку слухового прохода.Ингредиенты2 зубчика чеснока1 столовая ложка кунжутного масла (15 г)Что нужно делать?Обжарьте пару зубчиков предварительно измельченного чеснока в столовой ложке кунжутного масла, а затем процедите его и дайте остыть.Залейте 2 капли масла в ушной канал и наклоните голову вбок, чтобы масло попало вглубь слухового прохода.Используйте это средство каждый день, в течение 1 недели.5. ИмбирьЛечебные свойства имбиря помогает бороться с шумом в ушах, благодаря его способности улучшать кровообращение и бороться с патогенными микроорганизмами, которые вызывают инфекцию.Противовоспалительные соединения уменьшают воспаление уха и снимают ощущение боли и напряжения.Ингредиенты? чайной ложки молотого имбиря (5 г)1 стакан воды (250 мл)Что нужно делать?Добавьте половину столовой ложки тертого имбиря в чашку горячей воды. Пейте этот настой 2 или 3 раза в день.Дополнительно, отрежьте кусочек сырого имбиря и жуйте его в течение нескольких минут. Это поможет контролировать давление в ушах и значительно уменьшит шум.6. Горчичное маслоПротивогрибковые свойства и антиоксиданты, содержащиеся в горчичном масле делают его отличным средством для борьбы с инфекциями и шумом в ушах.Оно также помогает удалить излишки ушной серы и создает защитный барьер в ушном канале, предотвращая воспаление и атаки бактерий.Что нужно делать?Нагрейте немного горчичного масла в микроволновой печи, а затем залейте 3 капли в пораженное ухо.Наклоните голову и удалите остатки ушной серы.Используйте его 3 раза в неделю.Вам знаком этот раздражающий симптом? Попробуйте любое из этих средств и вы обнаружите, что они очень эффективно помогают справиться с этой проблемой.