6 домашних средств, которые уберут звон в ушах
Звон в ушах — это мягкий или громкий звук в одном или обоих ушах, который может сопровождаться такими проблемами, как головные боли, бессонница или расстройство внимания.
Его появление связано с инфекциями или потерей слуха вследствие возраста, но также может быть вызвано накоплением серы и ушными травмами.
Хотя на первый взгляд это кажется незначительной проблемой, отсутствие лечения может привести к трудностям и, с течением времени, вы заметите ухудшение слуха и вам станет труднее сосредоточиться на повседневных задачах.
По этой причине важно избавиться от звона как можно скорее, для этого советуем избегать воздействия громких звуков и применять некоторые домашние средства, которые способствуют быстрому облегчению, сообщает health info со ссылкой на «Шаг к здоровью».
1. Гинкго билоба
Гинкго билоба является одним из лучших природных решений для борьбы со звоном и воспалением в ушах.
Это растение обладает антикоагулянтными и противовоспалительными свойствами, которые помогают улучшить кровообращение. Все это позволяет ему бороться со звоном в ушах.
Кроме того, гинкго обладает противогрибковым и антибактериальным действием. Это растение может помочь в лечении инфекций, являющихся причиной звона.
Ингредиенты
1 стакан воды (250 мл)
1 столовая ложка сушеных листьев гинкго билоба (10 г)
Что нужно делать?
Залейте ложку гинкго билоба в чашке кипящей воды и пейте получившийся настой 2 раза в день.
Вы также можете приобрести его экстракт и принимать от 120 до 240 мг в неделю.
2. Базилик
Антибактериальные свойства базилика могут быть использованы как часть лечения боли и звона в ушах.
Ее природные вещества помогают бороться с инфекционными агентами и, в свою очередь, облегчают удаление избытка ушной серы.
Что нужно делать?
Измельчите несколько листьев базилика в блендере, чтобы у вас получилась однородная паста.
Затем пропустите ее через сетчатый фильтр и выжмите, чтобы получить сок.
Нагрейте полученный сок, и капните 2 или 3 капли в пораженное ухо.
Повторяйте это лечение 2 раза в день, 3 раза в неделю.
3. Яблочный уксус
Благодаря своему природному противогрибковому и противовоспалительному эффекту, яблочный уксус является еще одним эффективным решением для лечения основных инфекций, которые вызывают шум в ушах.
Его свойство приводить в баланс щелочной уровень нашего тела позволяет улучшить иммунный ответ и бороться с внешними агентами, которые вызывают болезни.
Ингредиенты
1 столовая ложка уксуса (10 мл)
1 стакан воды (200 мл)
Что нужно делать?
Растворите столовую ложку яблочного уксуса в стакане теплой воды и пейте 2 раза в день.
Дополнительно вы можете развести в равных частях уксус и воду и капать по 3 капли в пораженное ухо.
4. Чеснок
Чеснок является естественным средством, которое помогает бороться со звоном в ушах. Особенно в случаях, когда он появляется из-за низких температур или внезапного изменения высоты над уровнем моря.
Благодаря своим свойствам, чеснок помогает уменьшить воспаление и, помимо этого, улучшает кровообращение в этой области.
Кроме того, он обладает антибиотическими свойствами, которые предотвращают развитие инфекций и облегчают очистку слухового прохода.
Ингредиенты
2 зубчика чеснока
1 столовая ложка кунжутного масла (15 г)
Что нужно делать?
Обжарьте пару зубчиков предварительно измельченного чеснока в столовой ложке кунжутного масла, а затем процедите его и дайте остыть.
Залейте 2 капли масла в ушной канал и наклоните голову вбок, чтобы масло попало вглубь слухового прохода.
Используйте это средство каждый день, в течение 1 недели.
5. Имбирь
Лечебные свойства имбиря помогает бороться с шумом в ушах, благодаря его способности улучшать кровообращение и бороться с патогенными микроорганизмами, которые вызывают инфекцию.
Противовоспалительные соединения уменьшают воспаление уха и снимают ощущение боли и напряжения.
Ингредиенты
? чайной ложки молотого имбиря (5 г)
1 стакан воды (250 мл)
Что нужно делать?
Добавьте половину столовой ложки тертого имбиря в чашку горячей воды. Пейте этот настой 2 или 3 раза в день.
Дополнительно, отрежьте кусочек сырого имбиря и жуйте его в течение нескольких минут. Это поможет контролировать давление в ушах и значительно уменьшит шум.
6. Горчичное масло
Противогрибковые свойства и антиоксиданты, содержащиеся в горчичном масле делают его отличным средством для борьбы с инфекциями и шумом в ушах.
Оно также помогает удалить излишки ушной серы и создает защитный барьер в ушном канале, предотвращая воспаление и атаки бактерий.
Что нужно делать?
Нагрейте немного горчичного масла в микроволновой печи, а затем залейте 3 капли в пораженное ухо.
Наклоните голову и удалите остатки ушной серы.
Используйте его 3 раза в неделю.
Вам знаком этот раздражающий симптом? Попробуйте любое из этих средств и вы обнаружите, что они очень эффективно помогают справиться с этой проблемой.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
http://healthinfo.ua - Добавил loft в категорию Разное
Добавить комментарий