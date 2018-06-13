Регулярный секс после 50 лет значительно улучшает память

Австралийские учёные рассказали о пользе секса для работы мозга. При условии регулярности он способствует лучшей работе мозга и укреплению всех типов памяти, и особенно это важно для людей, перешагнувших 50-летний возрастной рубеж.Специалисты пояснили: при половом акте в организм выбрасывается большое количество дофамина и окситоцина, тем самым нормализуется мозговая активность и восстанавливаются нейронные связи, что благотворно сказывается на памяти. Эти выводы базируются на исследовании с задействованием 6 тысяч добровольцев 45-60-летнего возраста. Регулярный секс, а также прелюдия к нему, «тренировал» память и держал её «в тонусе». Этому способствовали и обычные поцелуи, выражение нежности, эмоциональное доверие.Исследование показало, что участники эксперимента, которые были сексуально активнее, правильно выполнили большее число сложных задач, в отличие от тех, кто занимался сексом «от случая к случаю».Также интимная близость напрямую влияет на красоту женщин. Это сказывалось на их коже, которая становилась более гладкой и упругой, во взгляде, свежем и выразительном, румянце на щеках и тому подобное. Отказ от регулярных занятий сексом, в свою очередь, негативно проявлялся в виде различных недугов. Кроме того, предупредили учёные, чем чаще женщина пренебрегает близостью с супругом, тем быстрее у неё снижается либидо, и проблема только усугубляется. Эксперты рекомендуют не игнорировать потребности свои и партнёра и регулярно проявлять друг к другу любовь, в том числе и в постели.