Диетологи рассказали о вредных сочетаниях продуктов

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Один из лучших шеф-поваров планеты, кулинарный исследователь и автор книги «Матрица вкуса: искусство и наука сочетания общих ингредиентов для создания экстраординарных блюд» Джеймс Брискони уверен в том, что объединение продуктов в одно блюдо или в один прием пищи — это настоящее искусство. Нужно учитывать и схожую химическую структуру ингредиентов, и сочетание запахов, и визуальную гармонию.Иногда методом проб и ошибок мы ищем свои идеальные сочетания, но зачастую комбинируем продукты по уже проверенным рецептам. Но так ли они полезны?Эксперты нашли 8 сочетаний продуктов, которые могут помешать организму работать в полную силу, а порой даже создать проблемы со здоровьем.1. Кекс + апельсиновый сокЕсть такие завтраки, которые вместо того, чтобы наполнять энергией и заряжать бодростью, оставляют вас совершенно без сил. К примеру, кекс и стакан апельсинового сока. В таком сочетании нет ни белков, ни клетчатки, зато есть ударная доза углеводов, в результате чего сахар в крови поднимается до максимума, а потом резко падает. С ним же падает ваша работоспособность и выносливость. В одном кексе содержится столько же сахара, сколько в 2,5 маленьких Snickers.Совет: Выберите для завтрака цельнозерновые кексы, а пакетированный сок, в котором по большей части вода и сахар, замените натуральным йогуртом.2. Мясо + сырНа первый взгляд кажется, что расплавленный сыр отлично дополняет сочное мясо, но едва ли такой дуэт можно назвать полезным.Для переваривания двух видов белка, растительного и животного, желудку требуется сок разной концентрации и кислотности. В сыре есть кальций, а в мясе — железо и цинк. Когда они оба участвуют в обменных процессах, то кальций замедляет усвоение цинка. А еще кальций в сыре почти в 2 раза уменьшает усвоение железа. Наш организм не может одновременно переварить оба этих продукта и при этом получить из них максимум питательных веществ.Совет: Старайтесь, чтобы сыр и мясо не становились ингредиентами одного блюда. К примеру, мясо хорошо сочетается с болгарским перцем и капустой, ведь витамин С в них помогает усвоению железа.3. Яйца + рыбаОба этих продукта по отдельности очень полезны. И рыба, и яйца богаты различными питательными веществами, витаминами и аминокислотами. Что интересно, по содержанию витамина D желток яйца уступает только рыбьему жиру.Очень популярен миф, что элемент авидин в яйцах нейтрализует витамин В7 (биотин), который содержится в жирных сортах рыбы и играет важную роль в метаболизме белков, жиров и углеводов, а также в поддержании уровня глюкозы в крови. Но при варке авидин денатурируется и теряет свою активность по отношению к биотину. Так вот, если сочетать рыбу с сырыми яйцами, то в желудке образуется нерастворимый комплекс авидин-биотин, и витамин В7 не поступает. Но с вареными яйцами подобного не происходит.Совет: К рыбе рекомендуют подавать зеленый салат или шпинат. Они богаты марганцем, который помогает йоду из рыбы хорошо усвоиться.4. Клетчатка + шпинатПо словам Джеймса Брискони, одна из популярных ошибок людей, уверенных в том, что они питаются правильно, — это комбинация в одной тарелке цельных зерновых и зелени, особенно шпината. Дело в том, что содержание клетчатки в злаках в сочетании со щавелевой кислотой из зелени блокирует усвоение кальция.Совет: Шпинат лучше есть как минимум за 2 часа до употребления продуктов, которые содержат клетчатку. Это позволит организму максимально использовать полезные свойства богатого кальцием шпината.5. Чай + дрожжевое тестоВкусное чаепитие с круассанами или дрожжевыми булочками может обернуться чувством тяжести и неприятным брожением в желудке. Также чай содержит дубильные вещества, которые мешают усваиваться некоторым витаминам и минералам, к примеру железу и витамину B1, который есть в тесте и помогает нервной системе оставаться здоровой.Совет: Лучше всего употреблять напитки, богатые танином и кофеином, через час после приема пищи.6. Йогурт + кивиКиви довольно часто добавляют в йогурты и молочные коктейли. Однако диетологи не уверены, что это хорошее сочетание. Энзимы, которые содержатся в киви, способствуют ускоренному разложению молочного белка. По этой причине вкус молока и молочных продуктов становится горьким. Конечно, в том случае, если вы используете натуральные молочные продукты.Совет: Лучше добавить в йогурт сезонные ягоды и фрукты.7. Дыня + молокоДыню опасно комбинировать с другими продуктами, особенно с молочными. В кислой среде молоко сворачивается в трудно перевариваемую массу. А еще молочно-дынный коктейль — один из эффективных способов заработать расстройство пищеварения.Совет: Дыня несовместима с любыми продуктами. Ешьте ее в промежутках между приемами другой пищи. Желательно, чтобы они составляли не менее 2 часов.8. Вино + тортВино плохо сочетается с десертами. Алкоголь влияет на уровень сахара в крови и повышает выработку инсулина, в результате чего сахар из пирожного или тортика превращается в жир и оборачивается дополнительными килограммами.А еще алкоголь и сладкое — это конкуренты в очередь на переработку. Сначала организм будет расщеплять десерт, чтобы получить глюкозу, и только потом возьмется за алкоголь. Как результат — быстрое опьянение и сильное похмелье, так как за это время организм уже успеет отравиться токсичными алкогольными веществами.Совет: Чтобы избежать подобной ситуации, делайте выбор в пользу бокала вина вместе с основным блюдом.