Структура, обнаруженная в сперматозоиде, может быть причиной бесплодия
Яйцеклетка не несет собственных центриолей. Зигота получает эту органеллу вместе со сперматозоидом. В ходе исследования сперматозоидов насекомых, крупного рогатого скота и человека специалисты обнаружили вторую центриоль. Она радикально отличается по строению и структуре белков от первой.
Ученые считают, что аномалии строения и функций обнаруженной центриоли способны влиять на фертильность и развитие эмбриона. Это могло бы объяснить многие случаи бесплодия и выкидышей, причину которых ранее не удавалось выяснить. Исследователи отмечают: точные функции открытой структуры пока не установлены.
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