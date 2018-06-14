Структура, обнаруженная в сперматозоиде, может быть причиной бесплодия

Сотрудники Университета Толедо нашли новую структуру в человеческом сперматозоиде. Речь идет о второй центриоли - органелле, необходимой для деления клетки. Ранее считалось, что в яйцеклетку вместе со сперматозоидом попадает только одна центриоль, которая дает начало триллионам центриолей будущего организма.Яйцеклетка не несет собственных центриолей. Зигота получает эту органеллу вместе со сперматозоидом. В ходе исследования сперматозоидов насекомых, крупного рогатого скота и человека специалисты обнаружили вторую центриоль. Она радикально отличается по строению и структуре белков от первой.Ученые считают, что аномалии строения и функций обнаруженной центриоли способны влиять на фертильность и развитие эмбриона. Это могло бы объяснить многие случаи бесплодия и выкидышей, причину которых ранее не удавалось выяснить. Исследователи отмечают: точные функции открытой структуры пока не установлены.