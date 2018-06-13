Ежедневное употребление яиц полезно для здоровья

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Американские специалисты в рамках очередного исследования доказали, что ежедневное употребление яиц оказывает положительное воздействие на здоровье человека.Для участия в исследовании были приглашены люди, страдающие от ожирения. Им на протяжении 12 недель давали каждый день куриные яйца. В результате выяснилось, что их употребление снизило вероятность развития диабета, не изменив при этом значение холестерина в крови. Кроме тог было установлено, что орех пекан стабилизирует содержание сахара в крови и не позволяет возникнуть резистентности к инсулину после 4 недель употребления этого ореха. Ежедневно надо съедать 42 г ореха.Также было проведено исследование с участием более 100 тысяч человек в возрасте 54-83 года. В рамках эксперимента испытуемые употребляли продукт на основе йогурта, что являлось профилактикой колоректального рака.Результаты другого исследования, в котором участвовали 706 испытуемых, показали, что после длительного употребления было обнаружено снижение риска возникновения заболевания Паркинсона.Также в рамках исследования была доказана польза употребления грибов вешанок. Они обладают противовоспалительным действием. Результаты другого исследования показали, что люди, пьющие по три чашки кофе в день намного реже оказываются в больнице с болезнями печени.