Открытие: токсичный белок в мозге не провоцирует болезнь Альцгеймера
Исследователи провели эксперименты со стволовыми клетками людей с синдромом Дауна. У многих людей с этим синдромом рано развивается болезнь Альцгеймера. С помощью технологии редактирования генома CRISPR ученые изменили в стволовых клетках уровни белка-предшественника бета-амилоида. Специалисты обнаружили, что бета-амилоидный белок не играл ключевую роль в гибели нейронов и образовании нейрофибриллярных клубков.
До этого ученые из Королевского университета Белфаста выяснили: желтые пятна под сетчаткой могут быть одним из первых признаков деменции. Вид пятен имеют так называемые твердые друзы - отложения жира и кальция под сетчаткой, которые можно заметить при сканировании глаза. Они возникают в процессе старения и считаются безвредными.
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