Открытие: токсичный белок в мозге не провоцирует болезнь Альцгеймера

Предыдущие исследования показали: причиной болезни Альцгеймера является образование в мозге скоплений бета-амилоидного белка - амилоидных бляшек. Считалось, что эти бляшки вызывают гибель нервных клеток и формирование токсичных клубков из другого белка. По данным ученых из Университета Квинсленда, это не так.Исследователи провели эксперименты со стволовыми клетками людей с синдромом Дауна. У многих людей с этим синдромом рано развивается болезнь Альцгеймера. С помощью технологии редактирования генома CRISPR ученые изменили в стволовых клетках уровни белка-предшественника бета-амилоида. Специалисты обнаружили, что бета-амилоидный белок не играл ключевую роль в гибели нейронов и образовании нейрофибриллярных клубков.До этого ученые из Королевского университета Белфаста выяснили: желтые пятна под сетчаткой могут быть одним из первых признаков деменции. Вид пятен имеют так называемые твердые друзы - отложения жира и кальция под сетчаткой, которые можно заметить при сканировании глаза. Они возникают в процессе старения и считаются безвредными.