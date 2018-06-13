Напитки с кислым вкусом заставляют людей идти на риск
В эксперименте приняли участие 168 человек. Ученые попросили добровольцев надувать виртуальный воздушный шар с помощью кнопки. Выигрыш рос с числом нажатий на кнопку. Однако шар мог лопнуть в любой момент. Во время испытания специалисты предлагали участникам разные напитки.
Ученые выяснили: добровольцы, которые во время эксперимента попробовали кислый напиток, рисковали на 40% чаще других. Сладкий напиток и коктейль со вкусом белковых продуктов (умами), наоборот, делали людей более острожными. Кислый напиток помог участникам заработать в среднем больше денег. Но их воздушные шары лопались чаще, чем у добровольцев, которые пили коктейли с другим вкусом.
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