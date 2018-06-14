Экстракт чайного дерева спасает от инфекции

На поверхности хирургических инструментов и имплантатов образуются биопленки, состоящие из колоний патогенных микроорганизмов. Инфекции, занесенные во время операций, могут быть смертельно опасны. Ученые нашли простой и недорогой способ защитить пациентов от этой угрозы.Большинство растений выделяют химические вещества, которые действуют как антибактериальные агенты. Наибольшее количество этих веществ содержится в эфирных маслах, к примеру, в эфирном масле чайного дерева. Специалисты с помощью современных технологий научились наносить экстракты эфирных масел на любые поверхности.При таком способе антибактериальной защиты на хирургические инструменты не попадают вредные вещества, которые могут повредить поверхность или негативно повлиять на здоровье пациента. Исследователи надеются, что новый метод обработки инструментов спасет много жизней.