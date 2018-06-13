6 самых удивительных истин об углеводах

Эксперты в области здорового питания назвали 6 истин об углеводах, о которых многие даже не подозревают. Знание это информации убережет от множества ошибок в диетах.1. Один картофель в мундире содержит эквивалент 19 кубиков сахара. Одна из тех шокирующих истин, которые мы не ожидаем услышать. Для некоторых из нас картофель в мундире кажется разновидностью здорового питания наряду с обезжиренным молоком, бананом и фруктовым соком. Однако подобного рода завтрак намного превосходит суточные потребности нашего организма в сахаре.2. В течение жизни мы съедаем тонны белых и бежевых углеводов. Белые углеводы содержатся в интенсивно переработанных продуктах вроде газировки, сладостей, бисквитов. Бежевые находятся в крахмалистой пище подобно пасте, картофелю, рису и белому хлебу. Но нам для здоровья требуется потреблять больше коричневых углеводов, которых много в коричневом рисе, цельнозерновом хлебе и овсе.3. В шоколадном маффине 10 кубиков сахара, а в рогалике из белого хлеба - 11. Очень легко поддаться на внешний вид продукта и сделать ложное предположение. Обычный рогалик содержит гораздо больше сахара, чем вроде бы сладкий и вредный маффин.4. Замороженный хлеб из холодильника полезнее. При заморозке мы «выключаем» в хлебе некоторые легко перевариваемые виды крахмала, делая их более устойчивыми, то есть плохо расщепляемыми пищеварительной системой. А значит, они попадают в кишечник и обеспечивают множество полезных свойств. Как итог, организм получает меньше калорий от хлеба.5. Употребление энергетических напитков улучшает спортивные показатели. Вкусовые рецепторы во рту вступают во взаимодействие со специфическими областями мозга, из-за чего организм считает, что он получает углеводы. Мозг заставляет тело работать более тяжело. Другими словами, можно обмануть мозг просто с помощью напитков, которые не содержат калорий.6. В одном яблоке столько же калорий, сколько в двух печеньях. Но не спешите делать выбор в пользу бисквитов, поскольку яблоко насыщено пищевыми волокнами. А они организмом перевариваются гораздо медленнее, поэтому в итоге мы получаем меньше сахара от полезного фрукта.