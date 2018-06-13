Назван экзотический фрукт, быстро избавляющий от запоров

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Если вы не слишком довольны работой своего желудка, то попробуйте употреблять по одному манго в день. Это может быть лучшим лекарством из всех, поскольку тропический фрукт избавляет от проблем с пищеварением намного лучше других богатых волокнами продуктов питания.Исследователи пришли к выводу о том, что манго является самым лучшим продуктом питания из всех, богатых пищевыми волокнами, которые регулируют работу пищеварительной системы и избавляют от разного рода проблем, связанных с нею. В этом фрукте содержатся как волокна, так и нутриенты полифенолы, вылечивающие от запоров и воспалительных состояний кишечника более эффективно, чем даже сопоставимое количество экстракта волокон. По статистике 20% всех взрослых людей страдают от хронических проблем с пищеварением. Именно поэтому ученые из Университета Техаса и решили отыскать какое-нибудь эффективное природное средство лечения, не имеющее побочных эффектов.В течение 4 недель 36 мужчин и женщин с хроническим запором разделили на две группы. В одной получали ежедневно по 300 г манго, что составляет приблизительно один плод, а в другой - точно такое же количество пищевых добавок с волокнами. Во всём остальном люди питались абсолютно одинаково, как в плане общего числа калорий, так и в отношении количества углеводов, волокон, белков и жиров. К концу месяца наблюдений у представителей обеих групп наблюдались улучшения в плане симптомов запоров. Однако только у людей на манго эти симптомы уменьшились более заметно.Анализы показали, что этот фрукт помог улучшить общую колонию бактерий в кишечнике и снизить уровень воспалений. Исследователи подчеркивают, что пищевые добавки и слабительные лекарства могут эффективно лечить запоры, но они не воздействуют на другие симптомы вроде воспалений. А манго выполняет и эту работу.