Страх смерти можно побороть с помощью виртуальной реальности

Ученые нашли способ, как можно избавиться от страха смерти. В этом помогут технологии виртуальной реальности.Специалисты обратили внимание на пациентов, которые пережили клиническую смерть. Многие из пациентов испытали ощущение отделения от собственного тела. Это привело к тому, что у них уменьшился страх смерти.Технологии виртуальной реальности помогли сымитировать у добровольцев подобные ощущения. Эксперимент состоял из нескольких этапов. Сначала участникам эксперимента необходимо было поверить в то, что виртуальное тело является их настоящим (т.е. принадлежит им). Для этого движения физического тела и виртуального были синхронизированы.Добровольцы были разделены на две группы, и каждой из них было предложено посмотреть на себя с высокой точки, т.е. с потолка виртуальной комнаты.У первой группы движения виртуального тела и физического тела отличались, не были синхронизированы. Для второй группы добровольцев была проведена синхронизация тел.Итоги: первая группа ощущала отделение от тела, поэтому у нее появилась уверенность в том, что жизнь возможна и после смерти. Связано это с ощущениями и с тем, что сознание во время виртуальной жизни могло существовать вне физического тела.