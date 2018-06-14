Кухонные полотенца отравляют людей

Научные сотрудники Университета Маврикия обнаружили, что использование кухонных полотенец серьезно повышает риск оказаться жертвой пищевого отравления. Оказалось, что в таких полотенцах любят гнездиться золотистый стафилоккок, кишечная палочка и другие опасные микроорганизмы.По данным, представленным в пресс-релизе на EurekAlert!, учеными было проанализировано состояние поверхностей 100 кухонных полотенец, которые использовались разными семьями в течение месяца. Оказалось, что самый большой «бактериальный вес» имели те полотенца, которые использовались по принципу многофункуиональности, то есть ими сразу вытирали посуду, руки, держали горячую кухонную утварь и очищали поверхности. Кроме того, к самым опасным в плане бактериального заражения специалисты причислили влажные полотенца.«На 49% кухонных полотенец наблюдался рост бактерий, который увеличивался пропорционально числу членов семьи. Среди патогенной микрофлоры мы обнаружили колиморфные бактерии, энтерококки и золотистый стафилококк», - сообщили авторы работы.Ученые отметили, что содержание колиморфных бактерий (бактерии группы кишечной палочки) на поверхности повышался на влажных, «многофункциональных» полотенцах, а также в семьях, где рацион питания был насыщен мясными продуктами.Золотистый стафилоккок чаще встречался на полотенцах, используемых в семьях с более низким социально-экономическим статусом, а также в семьях с детьми.