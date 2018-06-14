Избавиться от лишних килограммов помогут носовые «контактные линзы»

Гибкое устройство, вставленное в нос с целью снизить способность к обонянию (не влияя при этом на полноту дыхания), может посодействовать потере аппетита и значительному снижению массы тела.NozNoz действует как физический барьер – он изменяет воздушный поток в носу, направляя его в нижние дыхательные пути, и тем самым обходя обонятельную систему. Это устройство предназначено для ношения до 12 часов в день, а через 2 недели эксплуатации оно утилизируется.NozNoz успешно прошел исследования с участием 65 взрослых людей с ожирением. Исследователи обнаружили, что те, кто носил устройство во время соблюдения низкокалорийной диеты, продемонстрировал значительное снижение веса и индекса массы тела (ИМТ) по сравнению с контрольной группой. Кроме того, эти участники также значительно сократили потребление сладких продуктов и напитков и показали снижение уровня инсулина.Ранние исследования показали, что запах пищи и чувство обоняния могут существенно влиять на то, сколько люди едят и их диетические предпочтения. Более того, обоняние связано с гормональной и пептидной экспрессией, то есть влияет на уровни гормонов лептина, инсулина и грелина. Тем не менее, другие исследования показали, что обоняние снижается с возрастом, обычно начиная примерно с 50 лет.