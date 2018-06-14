Остаемся ли мы собой, когда злимся от голода?

Если вы когда-либо встречались со злостью и гневом, вызванными голодом, то, наверняка, знаете, насколько это серьезно. Иногда человеком в таком состоянии лучше не связываться. Теперь у науки есть объяснение, почему некоторые из нас теряют контроль от голода.Доктор Дженнифер МакКормак (Jennifer MacCormack) с кафедры психологии и неврологии университета Северной Каролины (University of North Carolina) вместе с коллегами основательно изучили вопрос, как личность и ее окружение влияют на нашу реакцию на голод. Они провели в США два онлайн-эксперимента с участием более 400 человек. Согласно их выводам, которые были опубликованы в журнале «Эмоция» (Emotion), контекст и самосознание - вот два ключевых фактора, определяющих возникновение злости от голода.Но голод не превращает вас в какого-то монстра автоматически. Обычно это зависит от того, с кем и где вы находитесь в данный момент. Во время экспериментов участникам показывали изображение, которое должно было вызвать у них позитивные, нейтральные или отрицательные эмоции. После показа каждого изображения участников просили оценить его по семибалльной шкале (от приятного до неприятного чувства), а также сообщить, насколько они ощущают голод. Оказывается, голодные люди с большей вероятностью были склонны оценивать некий двусмысленный образ как негативный, после того как сначала им показывали изображения, вызывающие отрицательные эмоции.«Идея заключается в том, что ранее показанные негативные образы предоставили людям определенный контекст по интерпретации их чувства голода, поскольку эти изображения вызывали неприятные чувства», - сказал доктор Маккормак.Помимо факторов окружающей среды, уровень злости от голода у человека также зависит от того, сознает ли человек, что его отрицательные эмоции вызваны именно голодом. В ходе другого эксперимента 200 студентов попросили либо поесть заранее, либо быстро перекусить. Затем их попросили сделать одно задание на компьютере, который был запрограммирован на то, чтобы сломаться, прежде чем они успеют закончить. После чего входил один из исследователей и обвинял участника в поломке компьютера. Затем участников попросили описать свои эмоции. Результаты показали, что голодные участники, которые не акцентировали внимание на своих эмоциях, сообщали о более негативных чувствах, в отличие от тех, кто не был голоден.«Наши тела играют важную роль в формировании нашего ежеминутного опыта, восприятия и поведения – будь мы голодны или сыты, устали или отдохнули, больны или здоровы. Это означает, что важно заботиться о своем теле, обращать внимание на его сигналы, а не игнорировать их, потому что они важны не только для нашего будущего психического здоровья, но и для повседневного психологического состояния, социальных отношений и производительности труда», - утверждает доктор МакКормак.Дмитрий Колесник