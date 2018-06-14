Как предотвратить аллергию на солнце?

Кожа многих людей плохо реагирует на солнце, даже когда они покрыты солнцезащитным кремом. Эти высыпания вызваны целым рядом причин - от простого воздействия солнца, до реакции на солнце при принятии определенных лекарств или использовании определенных продуктов.Полиморфный фотодерматит (PLE)Эта зудящая сыпь является наиболее распространенной из всех видов солнечной аллергии. Один из шести страдает от этого. Многие люди, у которых есть PLE, считают, что у них «колючая жара». На самом деле колючая жара - это другое, гораздо менее распространенное состояние кожи.На что это похожеЭти множественные маленькие красные зудящие пятна или пузыри чаще встречаются у женщин, чем мужчин, - хотя неизвестно почему - и обычно начинаются в позднем подростковом возрасте, а уже к 20-и могут закончиться. Как только это случилось, это состояние, как правило, возвращается каждый год.Что это?PLE - это иммунная реакция. Когда свет попадает на кожу, он вызывает небольшие изменения в наших клетках кожи. У пациентов, страдающих PLE, наши тела реагируют на эти изменения и пытаются бороться с ними, вызывая зуд пятна или волдыри.Как лечить?Попробуйте использовать солнцезащитный крем SPF25, содержащие как UVA, так и UVB-блок. Некоторые солнцезащитные средства блокируют только UVB-лучи. Но лучи UVA обычно вызывают аллергическую реакцию. Солнцезащитные кремы, содержащие титан, могут быть особенно полезными, поскольку они полностью блокируют солнечный свет. Антигистаминные таблетки также могут быть полезны, потому что аллергическая реакция заставляет ваше тело высвобождать гистамин.Кроме того, старайтесь постепенно подвергать себя воздействию солнечных лучей. Начните с нескольких минут в день и постепенно увеличивайте время на солнце. Если ваша сыпь не сильная, может быть полезно выходить на нежный солнечный свет весной, так как это может помочь акклиматизировать кожу на солнечные лучи и сделать вас менее склонным к реакции на них.Если у вас серьезная сыпь, врач может назначить стероидный крем, который будет применяться по вечерам. Более серьезные случаи нужно лечить в больнице, которые могут посоветовать курс сеансов световой терапии. Они включают в себя воздействие на кожу лучей света в контролируемых условиях, чтобы помочь акклиматизации кожи к солнечному свету.Светочувствительность, вызванная лекарственным средствомЭта сыпь также довольно распространена и страдают от нее люди, принимающие определенные виды лекарств, находясь на солнце.На что это похожеЭта зудящая сыпь, она красная и застрагивает все части тела, которые были на солнце.Что это?Эта реакция вызвана принятием определенных видов лекарств при нахождении на солнце. Анализ таких случаев показал, что 50% случае связаны с применением лекарств, включая противомалярийный препарат Доксициклин, зверобой, несколько антибиотиков, сердечно-сосудистые препараты, диуретики для высокого кровяного давления и транквилизаторы.Кожа страдальца может реагировать двумя способами. В некоторых случаях химикаты в препарате в сочетании с солнечным светом могут вызывать аллергическую реакцию организма. Чаще всего, препараты могут снизить порогбезопасного загара. Доктора все еще не понимают, почему это происходит.Как лечить?Прекращение употребления препарата обычно помогает облегчить симптомы, но это следует делать только в том случае, если препарат, который вы принимаете, не является критически важным. Если есть сомнения, обратитесь за советом к врачу. Если проблемы сохраняются, то нужно искать другую причину.Фотоконтактная аллергияЭта реакция встречается реже, чем в предыдущие две. Это вызвано тем, что части тела, подверженные воздействию химических веществ, содержащихся в косметических средствах, затем подвергаются воздействию солнца.Похоже, что эта зудящая сыпь появляется на тех частях тела, которые соприкасались с определенными химическими веществами, такими как мыло, парфюмерия и другими. В тяжелых случаях сыпь может вызвать вздутие и крапивницу.Что это?Это еще одна аллергическая реакция, вызванная тем, что химическое вещество взаимодействует с солнцем таким образом, что вызывает аллерген, и, следовательно, раздражает кожу и заставляет ее бороться с ней.Как лечить?Попытайтесь определить источник химического вещества, вызывающего реакцию, и прекратите его использовать. Вы также должны стараться избегать из солнца, принимать антигистамины, тщательно промывать пораженные участки и успокаивать любое воспаление с помощью лосьона.Если вы страдаете от такой реакции, старайтесь на отдыхе использовать только свои туалетные принадлежности, а не те, что дают в отеле.Важно выяснить источник проблемы, чтобы убедиться, что причина найдена правильно. Если вы считаете, что страдаете этой аллергией, обратитесь к своему врачу, который должен направить вас к дерматологу, который может провести аллергологический тест.Колючая жараМногие люди путают это состояние с PLE. На самом деле колючая жара довольно редка. Она представляет собой большое количество зудящих волдырей.на солнцеЧто это?Эта сыпь возникает, когда потовые железы в коже становятся заблокированными. Вместо того, чтобы высвобождаться организмом как обычно, пот забирается в крошечные пузыри под кожей. Это наиболее часто встречается у военных или среди туристов, чьи потовые железы могут блокироваться при переноске рюкзаков в жаркую погоду.Как лечить?Очистите пораженный участок, затем промойте его в прохладной воде. Обработайте участок антисептиком и обратитесь к врачу за помощью. Правильный уход позволит решить проблему.