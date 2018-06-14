Виноград и черника помогут сохранить здоровье легких

Фрукты и овощи содержат множество полезных веществ, таких как флавоноиды. Как известно, флавоноиды обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Ученые выяснили, что антоцианы (вещества, относящиеся к флавоноидам) способны защитить клетки легких от повреждений.В исследовании приняли участие 463 человека. Средний возраст добровольцев составлял 44 года. Специалисты оценили состояние дыхательной системы участников. Также добровольцев попросили описать свой рацион. Спустя десять лет эти процедуры повторили. Оказалось, что состояние легких было самым лучшим у добровольцев, употреблявших большое количество винограда и черники. В вышеупомянутых продуктах содержится большое количество антоцианов.Исследователи заметили: употребление фруктов положительно влияло на здоровье в целом. Курение, в свою очередь, ослабляло антиоксидантное действие антоцианов. Эксперты рекомендуют всем людям среднего возраста вводить в свой рацион фрукты, ягоды и овощи, богатые флавоноидами.