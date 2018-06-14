Назван овощ, который защищает мозг от болезней старения
Исследование, а также эксперимент с участием лабораторных мышей показали: воспалительный процесс в нервных клетках развивается на 90% реже при регулярном употреблении лютеолина – антиоксидантного вещества, которое было обнаружено учеными в составе зеленого перца (еще лютеолин присутствует в сельдерее). Своим воздействие лютеолина блокирует определенный биохимический сигнал, вызывающий запуск воспалительных механизмов.
«Чем меньше нервные клетки подвержены воспалению, тем ниже вероятность развития серьезных неврологических заболеваний», - подчеркнули научные специалисты.
Если учесть, что в зеленом перце присутствуют также витамины, употребление этого овоща ученые оценили как незаменимое для здоровья и защиты от возрастной деградации мозга. Отметим, что предварительные исследования показывали: зеленый перец успокаивает и нормализует действие сердечно-сосудистой системы, лечит аритмию и стабилизирует артериальное давление, а имеющийся в составе овоща хлорофилл эффективен в профилактике рака.
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