Назван овощ, который защищает мозг от болезней старения

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Употребление зеленого перца эффективно защищает мозг от последствий воспаления в нейронах, среди которых в том числе - рассеянный склероз и болезнь Альцгеймера. В пользе этого овоща смогли убедиться американские ученые из Университета штата Иллинойс.Исследование, а также эксперимент с участием лабораторных мышей показали: воспалительный процесс в нервных клетках развивается на 90% реже при регулярном употреблении лютеолина – антиоксидантного вещества, которое было обнаружено учеными в составе зеленого перца (еще лютеолин присутствует в сельдерее). Своим воздействие лютеолина блокирует определенный биохимический сигнал, вызывающий запуск воспалительных механизмов.«Чем меньше нервные клетки подвержены воспалению, тем ниже вероятность развития серьезных неврологических заболеваний», - подчеркнули научные специалисты.Если учесть, что в зеленом перце присутствуют также витамины, употребление этого овоща ученые оценили как незаменимое для здоровья и защиты от возрастной деградации мозга. Отметим, что предварительные исследования показывали: зеленый перец успокаивает и нормализует действие сердечно-сосудистой системы, лечит аритмию и стабилизирует артериальное давление, а имеющийся в составе овоща хлорофилл эффективен в профилактике рака.