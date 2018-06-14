Выявлена необычная причина смертельных патологий сосудов

Группа датских ученых-кардиологов из Университета Копенгагена пришла к заключению о том, что вероятность ранней смерти от проблем с сосудами для людей увеличивается вдвое, если они ведут одиночное существование.Многие эксперты считают, что одиночество в плане риска возникновения таких недугов как коронарная болезнь сердца и инсульт даже более опасно в своем воздействии, чем ожирение. Датские исследователи прибавили к этому вывод, что одиночество также может повышать вероятность возникновения других сердечных нарушений – например, ишемии, мерцательной аритмии.Предварительные исследования, кстати, тоже демонстрировали, что одиночество может быть фактором преждевременной смерти. Данные свидетельствовали: люди без родственников, семьи и близких часто умирают на несколько лет раньше своих сверстников, делящих свою жизнь с кем-то другим.«Одиночество одновременно и негативно влияет на здоровье само по себе, и приводит к тому, что пожилые и больные люди забывают принимать свои лекарства. В среднем оно повышает вероятность преждевременной смерти для женщин, и для мужчин в два раза», - высказались в этот раз ученые из Копенгагенского университета.