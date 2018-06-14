Ученые открыли механизм развития болезни Паркинсона

Исследование помогло выявить новые причины развития болезни Паркинсона.Болезнь Паркинсона является неизлечимым и неуклонно прогрессирующим неврологическим заболеванием, которое характеризуется резким сокращением количества нейротрансмиттера дофамина в мозге. Механика заболевания хорошо известна науке, но до сих пор нет четкого ответа на вопрос о том, что же именно приводит к таким нарушениям.Исследователи из Великобритании провели детальный анализ клеток мозга, который помог им открыть новые механизмы, приводящие к развитию симптомов болезни Паркинсона.На протяжении многих лет учёным было известно, что болезнь Паркинсона связана со скоплениями белков альфа-синуклеинов внутри клеток мозга. Однако каким образом эти белковые скопления заставляют нейроны умирать, оставалось загадкой. Используя комбинацию детальных клеточных и молекулярных подходов для сравнения здоровых и пораженных болезнью альфа-синуклеинов, учёные смогли выяснить, как они становятся токсичными для нейронов.Оказалось, что скопления альфа-синуклеинов движутся и повреждают ключевые белки на поверхности митохондрий, что делает их менее эффективными в деле производства энергии. Также это заставляет каналы на поверхности митохондрий открываться, что приводит к отекам и разрывам, протечкам химических веществ, которые сообщают клеткам о необходимости смерти.