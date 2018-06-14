Может ли смартфон лишить вас зрения

Наличие зависимости от гаджетов у современного поколения людей может нанести их зрению непоправимый вред, особенно, если они проводят со смартфоном слишком много времени по ночам.В Британии были отмечены случаи временной слепоты у двух женщин, которые оставляли жалобы на схожие симптомы.Медики связали временную слепоту, возникающую у этих женщин, с чрезмерной увлеченностью смартфонами.Как оказалось, длительное пользование таких девайсов в лежачем положении может привести к проблемам непосредственно со зрением.Британские ученые, между тем, организовали подробное исследование временной слепоты в обоих случаях.Первой жертвой технологий стала 22-летняя девушка, которая жаловалась, что в темную пору суток перестает видеть правым глазом, по причине чего страдает дважды в неделю. Это продолжалось на протяжении года, и только тогда она решилась посетить врача.Медик не смог обнаружить причину данного недуга, поскольку кровеносные сосуды были в норме, а также тесты не выявили никаких проблем. Чтобы найти истоки временной слепоты, пациентка прошла обследование сердца, но его результаты оказались благоприятными.Второй пациенткой со схожими симптомами являлась 40-летней дама. В течение шести месяцев она лишалась способность видеть одним глазом, когда просыпалась. Спустя 15 минут зрение приходило в норму, но на следующее утро ситуация повторялась, а медики не могли найти никаких причин такого отклонения.Медики попытались выявить, какие из факторов могли повлиять на сбой в работе глаз, и обнаружили, что слепота обычно следовала после того, как обе пациентки определенное время не отводили взгляда от экрана своего смартфона. В большинстве случаев они пользовались телефоном лежа на боку, когда один из глаз оставался прикрытым подушкой.Эксперты сделали заключение, что такая привычка и потеря зрения взаимосвязаны, поскольку закрытый от излучаемого смартфоном света глаз адаптировался к темноте, а второй — к яркому излучению.Когда экран затухал, глаз, привыкший к свечению, временно переставал видеть.Продолжалось это до тех пор, пока орган снова не привыкал к свету. Ученые решили проверить данную теорию на личном опыте, и после непродолжительного использования смартфона в таком режиме они отметили ухудшение зрения.Медики также уверены, что в будущем пациентов с подобными жалобами станет больше, поскольку зависимость от гаджетов современного населения становится сильнее, а яркость экранов — выше.Врачи советуют пользоваться гаджетами с включенными светом, а в темноте уменьшать яркость дисплея, чтобы уменьшить вред на сетчатку.