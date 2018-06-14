Врачи назвали причину бесплодия у мужчин
Исследователи изучали сперму мышей, у которых не было белка CDO, отвечающего за образование таурина. Специалисты обнаружили, что риск бесплодия у грызунов без CDO был повышен в 10 раз. Уровень таурина в сперматозоидах этих животных оказался существенно снижен. Из-за дефицита таурина у сперматозоидов почти в два раза чаще нарушалась форма жгутиков. Такие сперматозоиды не могли оплодотворить яйцеклетку.
По словам специалистов, форма жгутиков меняется в процессе осмоса (диффузии воды). Судя по всему, таурин помогает жгутикам сперматозоидов сохранять правильную форму. Когда грызунам начали давать таурин, жгутики их сперматозоидов приняли нормальную форму. Таурин не образуется в сперматозоидах, а попадает в них из половых путей. Потому питание играет важную роль. Таурин содержится в мясе, овощах, бобовых, орехах, грудном молоке и некоторых энергетиках.
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