Медики назвали главные признаки интоксикации организма

Сигналом такой проблемы часто становится бессонница.Избыточное содержание некоторых веществ в крови может провоцировать неприятные симптомы, и научные специалисты составили список из нескольких характерных признаков таких состояний. В частности, ухудшать самочувствие людей может повышенный уровень сахара.Участившееся появление высыпаний на коже, налет на языке, высокая температура, лишние килограммы, - все это по мнению экспертов может свидетельствовать о повышенном сахаре.Другим симптомом «засахаренности» организма является хроническая усталость, которая часто наблюдается на фоне увеличенного потребления сладостей. Чтобы решить данную проблему, следует забыть о сахаре минимум на полторы недели, дали совет медработники.Повышенное содержание в организме опасных для него веществ может иметь место и в связи со сбоями в работе печени, отметили ученые.При нарушении функционала печени и бессоннице эксперты рекомендуют употреблять овощные соки, брокколи, цветную капусту.Помимо этих симптомов есть еще один, который проявляется в виде повторяющихся головных болей, отметили ученые.