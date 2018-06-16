Как получать максимальную пользу от жиров в пище

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В твоем ежедневном рационе самое главное – это баланс, в том числе баланс жиров, белков и углеводов. Нельзя отказываться от какого-то из этих веществ, надо просто научится правильно его употреблять. Например, жиры:1. Заправляй салаты нерафинированным оливковым маслом, так ты быстрее почувствуешь насыщение от пищи.2. Покупай творог 3-5%, а не обезжиренный.3. Для жарки используй либо подсолнечное масло, либо оливковое масло второго отжима.4. Когда покупаешь масло, обращай внимание на срок годности, не покупай то, что стоит дольше полугода с даты отжима. Также, масло должно быть помещено в бутылку из светозащитного темного стекла. Старайся покупать масло в маленьких объемах, чтобы бутылка долго не стояла открытой.5. По возможности, кушай фермерские яйца.6. Имей ввиду, что дикая рыба, например лосось, более полезна и менее калорийна, чем искусственно выращенная.