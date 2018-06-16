Как получать максимальную пользу от жиров в пище
1. Заправляй салаты нерафинированным оливковым маслом, так ты быстрее почувствуешь насыщение от пищи.
2. Покупай творог 3-5%, а не обезжиренный.
3. Для жарки используй либо подсолнечное масло, либо оливковое масло второго отжима.
4. Когда покупаешь масло, обращай внимание на срок годности, не покупай то, что стоит дольше полугода с даты отжима. Также, масло должно быть помещено в бутылку из светозащитного темного стекла. Старайся покупать масло в маленьких объемах, чтобы бутылка долго не стояла открытой.
5. По возможности, кушай фермерские яйца.
6. Имей ввиду, что дикая рыба, например лосось, более полезна и менее калорийна, чем искусственно выращенная.
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Добавил kolonka в категорию Гастроэнтерология
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