Самые полезные белковые продукты
По мнению французских диетологов, яйца являются отличным источником белка (яичный белок) для наращивания мышечной массы. А молочные продукты с высоким содержанием кальция и витамина D являются идеальной “закуской” после тренировки. Кроме того, в орехах и семенах относительно высокое содержание белка, они также богаты жирами, полезными для мозга и нервной системы.
Если ты худеешь, то обязательно включи в свой рацион:
яйца (куриные, перепелиные);
творог (обезжиренный или до 5%);
кефир (обезжиренный);
молоко (коровье обезжиренное);
сухое обезжиренное молоко;
твердый сыр;
тыквенные семечки;
семена подсолнечника;
арахисовое масло;
миндаль;
фундук;
грецкие орехи;
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