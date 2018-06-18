Самые полезные белковые продукты

Твои лучшие источники белка. И это не мясо.По мнению французских диетологов, яйца являются отличным источником белка (яичный белок) для наращивания мышечной массы. А молочные продукты с высоким содержанием кальция и витамина D являются идеальной “закуской” после тренировки. Кроме того, в орехах и семенах относительно высокое содержание белка, они также богаты жирами, полезными для мозга и нервной системы.Если ты худеешь, то обязательно включи в свой рацион:яйца (куриные, перепелиные);творог (обезжиренный или до 5%);кефир (обезжиренный);молоко (коровье обезжиренное);сухое обезжиренное молоко;твердый сыр;тыквенные семечки;семена подсолнечника;арахисовое масло;миндаль;фундук;грецкие орехи;