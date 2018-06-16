Названы опасные для здоровья профессии

Специалисты назвали профессии, представители которых чаще страдают от болей в сердцеШведские учёные отследили историю болезней более 13 тысяч волонтёров и пришли к выводу, что секретари, водители и медсестры – поистине опасные для жизни профессии.Шведские учёные вместе с профессорами из калифорнийских университетов в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе проводили исследования и изучали истории болезней более 13 тысяч респондентов, которые не имели сердечных заболеваний, но занимали одну из вышеупомянутых должностей.Исследования показали, что в 48% случаев у подопытных обнаруживали фибрилляцию предсердий или мерцательную аритмию. Нарушения работы сердцебиения было вызвано стрессом. Состояние волонтёров так же характеризовалось слабостью, усталостью, головокружением и отдышкой, что может привести к инсульту и смертельному исходу.Эксперты предостерегли, что в группе риска находятся те, кто испытывает постоянный стресс на рабочем месте, а так же люди, в чьи обязанности входит постоянный контроль над рабочим процессом.