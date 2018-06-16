Когда следует использовать холодный компресс?

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Холодный компресс представляет собой замороженный или охлажденный материал, такой как пакет льда или прохладная мокрая ткань. При правильном использовании холодный компресс может облегчить боль, уменьшить отек и лихорадку.Холодный компресс может помочь в лечении:небольшой травмы;лихорадки;головной боли;боли в глазах.Действие холодного компрессаПрименение холодного компресса ограничивает приток крови к поврежденной области, что может уменьшить боль и отек. Он помогает снизить температуру в определенной части тела.Применение льда может привести к:замедлению или остановке кровотечения;уменьшению отечности и воспаления;предотвращает или ограничивает кровоподтеки;уменьшает боль.Постановка холодного компрессаХолодные компрессы легко приготовить дома, лед здесь является ключевым ингредиентом. Рекомендуется хранить лед или пакеты с замороженными овощами в морозильной камере для использования в чрезвычайной ситуации.Лед наиболее эффективен сразу же после травмы. Человек использует пакеты со льдом столько, сколько необходимо. Если симптомы не проходят, следует обратиться к врачу.Холодный компресс — алгоритмВзять чистый, герметичный пакет.Заполнить пакет льдом или замороженными овощами.Заморозить пакет, пока он не станет твердым и жестким.Оберните пакет в легкую ткань и поместить его к месту.В качестве альтернативы, можно заморозить влажную салфетку или полотенце. Для этого следует смочить ткань и хорошо ее выжать.Холодный компресс при температуре и головной болиДля облегчения головных болей можно использовать влажное полотенце или фланель.Холодный компресс не обязательно должен включать лед. Вместо этого холодное влажное полотенце можно обернуть вокруг головы или наложить на больное место.Такой же компресс может снизить повышенную температуру. Разместите холодную влажную ткань на голову, шею или грудь.Холодный компресс может уменьшить симптомы различных состояний, в том числе:глазные аллергии;геморрой;боль при подагре;мышечные напряжения.Противопоказание для холодного компрессаИзбегайте применения компрессов, содержащих лед, к области глаз или у младенцев.Холодные компрессы обычно безопасны. Однако при некоторых заболеваниях, таких как артрит, лучше помогает согревание. В целом, при травмах, которые сохраняются в течение длительных периодов, используйте теплые компрессы.Чтобы ограничить риск холодного компресса:Никогда не наносите лед непосредственно на кожу, так как это может привести к ожогу.Не используйте холодный компресс при серьезной травме.Никогда не наносите лед в течение длительного времени, так как это может привести к обморожению.