Диета может остановить диабет 2 типа
В исследовании приняли участие 300 пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Калорийность рациона для участников проекта составила 800 ккал в день. В рацион входили только супы и молочные коктейли, которыми участники проекта питались на протяжении 8 недель. Испытуемым выдавались порционные пакетики, ароматизированные запахами ванили, кокоса, пирога, соуса и содержащие все необходимые нутриенты. Пакетики следовало разводить водой.
Согласно полученным данным, почти половина участников эксперимента к концу эксперимента находилась в стадии ремиссии заболевания, часть участников даже смогли отказаться от приема лекарств.
Все члены группы избавились от части избыточного веса, с которым начинали свое участие в проекте. В среднем, потеря веса при 800 ккал в день составила около 10 кг за два месяца, что в 2 раза больше, чем у людей с другими вариантами диеты.
Сейчас ученые выясняют, могут ли пациенты продолжать худеть, чтобы предотвратить возвращение болезни. Исследователи считают, что данный метод может использоваться для лечения сахарного диабета 2 типа.
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Добавил kruzka в категорию Кардиология
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