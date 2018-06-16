Диета может остановить диабет 2 типа

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Ученые из университетов Ньюкасла (Англия) и Глазго (Шотландия) утверждают, что диабет 2 типа можно остановить и даже обратить вспять, полностью отказавшись от лекарств, путем перехода на специфическую низкокалорийную диету.В исследовании приняли участие 300 пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Калорийность рациона для участников проекта составила 800 ккал в день. В рацион входили только супы и молочные коктейли, которыми участники проекта питались на протяжении 8 недель. Испытуемым выдавались порционные пакетики, ароматизированные запахами ванили, кокоса, пирога, соуса и содержащие все необходимые нутриенты. Пакетики следовало разводить водой.Согласно полученным данным, почти половина участников эксперимента к концу эксперимента находилась в стадии ремиссии заболевания, часть участников даже смогли отказаться от приема лекарств.Все члены группы избавились от части избыточного веса, с которым начинали свое участие в проекте. В среднем, потеря веса при 800 ккал в день составила около 10 кг за два месяца, что в 2 раза больше, чем у людей с другими вариантами диеты.Сейчас ученые выясняют, могут ли пациенты продолжать худеть, чтобы предотвратить возвращение болезни. Исследователи считают, что данный метод может использоваться для лечения сахарного диабета 2 типа.