Питание против морщин: 14 полезных продуктов

Защитите кожу от вредного воздействия, сделайте её гладкой и здоровой, включив эти продукты в свой рацион.1. АвокадоИсследования показывают , что авокадо помогает регулировать вес и благоприятно воздействует на здоровье кожи. Лютеин и зеаксантин, содержащиеся в этом продукте, защищают кожу от повреждений ультрафиолетом. В сочетании с полиненасыщенными жирными кислотами это сохраняет эластичность кожи. Некоторые исследователи также считают, что авокадо обладает ранозаживляющим эффектом.В авокадо содержатся калий, натрий, магний, витамины С, Е, К1, Б6, фолиевая кислота, ниацин, пантотеновая кислота, рибофлавин, холин. Соответственно, его полезные свойства распространяются не только на внешность.2. Красная рыбаС возрастом барьерная функция клеток кожи снижается, поверхность лица интенсивно теряет влагу. Это влияет на её способность к восстановлению. Содержащиеся в красной рыбе полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6 укрепляют клеточную мембрану эпителия.Это помогает удерживать влагу. Кожа становится более упругой, и заломы на ней не превращаются в морщины. Кроме того, омега-3 и омега-6 уменьшают повреждения кожи от ультрафиолетовых лучей, что также благоприятно сказывается на её внешнем виде.3. ПомидорыТоматы — не просто привычный ингредиент для летнего салата. В помидорах содержится витамин С, который играет важную роль в синтезе коллагена для упругости кожи. Некоторые исследования также показывают, что он способен ослабить негативное влияние ультрафиолетового излучения.Каротиноидный пигмент ликопин, отвечающий за красный цвет овощей, также вносит свой вклад в защиту от УФ-лучей.4. МорковьМорковь — один из лучших источников ретинола и бета-каротина, которые защищают кожу от повреждения свободными радикалами. В сочетании с содержащимся в корнеплоде витамином Д морковь становится мощным антиоксидантом, который препятствует быстрому старению кожи.5. Кисломолочные продуктыЗдоровая кожа более упругая, поэтому и морщинки на ней образуются не так быстро. Пробиотики помогают вернуть ей такое состояние. Они способны предотвращать различные кожные заболевания, уменьшать аллергические реакции или снижать гиперчувствительность кожи.6. Оливковое маслоВ оливковом масле содержатся витамины А, D и Е, каждый из которых полезен для кожи. Ретинол или витамин А защищает кожу от фотостарения. Витамин D снижает воздействие УФ-лучей, уменьшает воспаления. Витамин Е — естественный антиоксидант, который препятствует разрушительному для кожи перекисному окислению липидов.7. Зелёный чайВ напитке содержатся полифенолы , которые обладают противовоспалительными и антиканцерогенными свойствами. Вещества препятствуют вредному воздействию УФ-лучей, а в сочетании с солнцезащитными средствами способны предотвращать рак кожи.8. КуркумаЭта специя использовалась как лекарство ещё в древности. Куркумин, который придаёт ей жёлтый цвет, обладает выраженным противовоспалительным, антиканцерогенным, противоинфекционным действием и выступает в роли антиоксиданта. Вещество ускоряет заживление ран. Кожа быстрее восстанавливается и дольше выглядит молодой.9. КивиВитамины Е и С, содержащиеся в этом фрукте, выводят токсины и защищают кожу от УФ-лучей. Это предотвращает повреждения и сохраняет лицо молодым.10. ИмбирьИмбирь способен защищать от рака кожи, выводить из организма свободные радикалы. Он также обладает противовоспалительным эффектом.11. ТыкваОранжевый цвет тыквы свидетельствует о наличии в ней антиоксиданта бета-каротина. Вместе с витамином С, отвечающим за выработку коллагена, это отличный помощник в вопросах красоты. В качестве дополнительного бонуса — высокое содержание клетчатки, помогающей нормализовать работу кишечника, что также положительно сказывается на здоровом виде кожи.12. ОрехиВ большинстве орехов содержится витамин Е. Особенно много его в фундуке, миндале и грецких орехах. Это вещество отвечает за вывод токсинов и защиту кожи от ультрафиолета. Эффект усиливается коэнзимом Q10. Исследования показывают, что он значительно снижает сезонное ухудшение качества кожи, уменьшает морщины и делает её более гладкой.13. ЯйцаЯйца содержат аминокислоты глицин, пролин и лицин, которые необходимы для выработки коллагена и эластина, позволяющих коже растягиваться и возвращать форму. Желтки также богаты витаминами А, D и Е.14. ШоколадАнтиоксиданты флавоноиды препятствуют негативному воздействию ультрафиолетовых лучей и не дают им повреждать важные клеточные компоненты. Исследования доказывают и противовоспалительный эффект шоколада. Но для профилактики старения подойдёт не любая плитка, а только тёмный шоколад с высоким содержанием какао.