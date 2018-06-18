8 способов получить больше пользы от продуктов

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Если добавлять в свой рацион только здоровые продукты, нет никакой гарантии, что организм получит всю порцию полезных веществ. Только правильное хранение и приготовление пищи могут гарантировать благоприятный эффект организму.Какие бы рецепты вы не выбрали, пересмотрите годами устоявшиеся правила. Возможно, все, что вы до этого считали очень полезным, было лишь очередным заблуждением.Храните листовые овощи в холодеОказывается, что листовым овощам необходимо хранение в холоде с высокой влажностью. Только так продукты не теряют свои полезные свойства, а даже наоборот — раскрывают в полной мере свой богатый витаминный состав. Держать в холодильнике такие продукты лучше в закрытой емкости или контейнере в нижней части холодильника.Ешьте макароны холоднымиЛюбите макароны, но исключили их из своего рациона, поскольку следите за фигурой? Зря! Такое блюдо перестанет быть высококалорийным в охлажденном виде. Дело в том, что крахмал, содержащийся в макаронах, при охлаждении будет восприниматься организмом в качестве сложных волокон. В отличие от только что сваренных макарон, такое блюдо не будет повышать уровень глюкозы в крови.Сварите макароны и поставьте их на ночь в холодильник. На утро такое блюдо уже будет не калорийным, а вполне диетическим. А если холодные макароны кажутся неаппетитными, возьмите на вооружение простые рецепты охлажденных салатов с макаронами. Добавьте в них сыр, зелень и овощи: с ними макароны станут действительно очень вкусными.Пюрируйте и тушите томатыЗа красный цвет томатов отвечает особое вещество — ликопин. Именно этот элемент выступает мощнейшим антиоксидантом, который очень полезен для организма. Он снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и является лучшим средством для профилактики рака.Чтобы этот полезный антиоксидант раскрыл свои свойства в полной мере, томаты лучше измельчать в пюре и тушить не менее 30 минут. Такая обработка томатов превращает полезное вещество в биодоступную форму, которая легче усваивается организмом.Предпочитайте сырой моркови варенуюВ качестве полезного перекуса многие привыкли использовать свежую морковь. Но эта, казалось бы, очень полезная привычка не приносит организму всего спектра полезных веществ. Морковь становится более полезной после недлительной термической обработки. В составе этого овоща в огромных количествах содержится бета-каротин, который только после термической обработки превращается в витамин А.Если вы хотите не просто утолить чувство голода, а еще и максимально обогатить организм полезными микроэлементами, варите морковь до тех пор, пока она не станет мягкой. Можете полить овощ растительным маслом, присыпать розмарином, солью и любимой специей. С их добавлением не только улучшается вкус отварной моркови, но и лучше усваивается организмом полезный бета-каротин.Готовьте яйца пашотЧтобы яйца принесли желаемую пользу, важно их правильно приготовить. Сложность в этом вопросе заключается в том, что яичный белок легче усваивается организмом только после длительной термической обработки. С яичным желтком все обстоит совершенно по-другому. Гораздо больше питательных веществ в нем в полусваренном виде. Как же тогда поступить?Все достаточно просто. Чтобы и белок и желток сохраняли максимум полезных веществ, готовьте яйца пашот. Такой метод приготовления позволяет белку полностью приготовиться, а желтку остаться в тягучем полусыром виде.Добавляйте в рацион измельченные семена льнаСемена этого растения считаются кладезем растительных белков и клетчатки, а также источником витаминов и незаменимых для организма жирных кислот Омега-3. Семена льна добавляют во вторые блюда, закуски и смузи. Однако для получения максимума пользы семена льна лучше предварительно измельчать, поскольку из-за их плотной оболочки желудочно-кишечный тракт не в силах полностью переварить продукт.Вводите в рецепты свежий и термически обработанный шпинатШпинат по своему полезному составу является рекордсменом. В его листьях содержатся такие вещества, как ликопин, лютеин, бета-каротин, минералы и витамины группы А, В и С. Половина из них становится более полезными только после термической обработки, а другая наоборот — теряет всю пользу при нагревании.Чтобы шпинат смог максимально обогатить организм всеми полезными веществами, входящими в его состав, нужно в блюдах сочетать свежий и обработанный продукт.