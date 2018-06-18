Лучшие способы взбодриться без кофе

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Существует пять способов быстро избавиться от сонливости и вялостиВзбодриться без кофе возможно! По словам специалистов, существует пять способов быстро избавиться от сонливости и вялости.Приготовить напиток. Очистите небольшой кусочек имбиря, тонко нарежьте его и залейте кипятком или чаем. Дайте настояться 10 минут, подсластите чайной ложечкой меда. Пейте не спеша, небольшими глотками, вдыхая пряный и сладковатый аромат.Массаж рук. Помассируйте руки и пальцы, это быстро снимет усталость. Нажмите большим и указательным пальцами левой руки на кисть правой руки – и помассируйте хорошенько.Офисная зарядка. Почувствовать новый прилив сил, взбодриться и снять усталость поможет комплекс упражнений, которые можно выполнять, сидя в рабочем кресле. Делайте наклоны туловища в сторону, стараясь коснуться носков (по 10 раз в каждую сторону). Сидя перед компьютером, выполняйте вращательные движения плечами вперед и назад (по 10 раз в каждую сторону). Делайте "рывки" локтями так, чтобы сходились лопатки (20 раз).Дыхательная гимнастика. Все очень просто: глубоко вдохните и как следует выдохните. Повторите еще и еще раз. Но одно условие: дышите не только грудью, но и животом (на вдохе надувайте его, на выдохе – втягивайте в себя).Маленькие хитрости на каждый день. Съешьте дольку лимона и вдохните цитрусовый аромат. Кстати, в Японии во многих офисах используют лимонную "ароматерапию" для стимуляции работы. Держите в сумке косметические диски с ароматом огурца (их продают в аптеках). Когда устанете, приложите их к векам. Через 10 минут будете как огурчик! Массируйте мочки ушей, ведь на них находятся рефлекторные точки.