5 привычек, которые бьют прямо по почкам

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При появлении болей в почках люди нередко недоумевают: откуда? На самом деле многие распространенные привычки отражаются на состоянии почек особенно негативно.Врачи составили перечень наиболее опасных для здоровья почек массовых привычек. В этот список ведущих провокаторов почечных заболеваний вошлиПрием обезболивающих лекарств. Нестероидные противовоспалительные препараты способны стать спасением от боли, но привычка принимать лекарства по любому поводу причиняет вред почкам: этот орган-фильтр просто не справляется с полной очисткой от компонентов этих средств, выделяющихся в процессе усвоения.Солить. Постарайтесь класть меньше соли в блюда, дают совет врачи. Обилие соли в рационе становится причиной повышения кровяного давления, а для почек это настоящий удар.Много мяса. Злоупотребление животным белком увеличивает кислотность крови, при которой повышается риск ацидоза - процесса, когда почки не справляются со своевременным выведением кислоты. Мясо должно составлять не более четверти еды в тарелке, нужно есть больше овощей, фруктов и каш.Недостаточное употребление воды. Простая чистая вода без газа и сахара должна составлять 50% всей жидкости в вашем рационе. Если в нем превалируют пакетированные соки и газированные напитки, а также разнообразные коктейли, почки могут пострадать.Плохой сон. По словам ученых, функция почек регулируется циклом сна, и только достаточно продолжительный сон помогает им справляться с нагрузкой. Если вы плохо или мало спите, значит, ваши почки работают в режиме «из последних сил».