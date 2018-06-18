5 примет, которые предвещают смерть

Анализ имеющихся данных позволил ученым допустить, что скорой смерти человека могут предшествовать некоторые явления.Специалисты составили перечень примет – предвестников смерти. В частности, по их мнению, незадолго до своей кончины человек может внезапно начать испытывать эмоционально тяжелые ощущения страха, паники, близости чего-то неизбежного, желания бежать и скрываться и т.д. Все это вызывает резкую смену поведения.«Известен факт, что перед самой смертью Владимир Высоцкий испытывал сильное чувство гнетущего беспокойства. Кроме этого, некоторые люди, предчувствуя скорый уход, торопятся переделать все дела», - приводится мнение экспертов.Какие еще приметы вошли в этот мрачный список?Постоянное упоминание о смерти, видение связанных с нею знаков, символов.Лицевая гармония. За несколько дней до кончины лицо человека может приобретать полную симметричность, в то время как обычно почти все лица ассиметричны.Утрата аппетита. Человек отказывается от любимых высококалорийных продуктов, вкусных блюд.Кожа. На руках кожа приобретает синеватый оттенок, на лице могут появляться необычные пятна.Дыхание. Изменяется температуры дыхания, оно становится более холодным.