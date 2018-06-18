Лекарства, которые крайне опасно сочетать с едой

При приеме некоторых лекарств лучше отказаться от продуктов, в сочетании с которыми сильнодействующие компоненты медпрепаратов дают опасные для здоровья эффекты.По словам врачей, определенные сочетания медикаментов и еды могут сделать лечение человека бесполезным – действие лекарств будет просто нивелироваться. Но возможен и худший вариант развития событий, когда сочетание продуктов и лекарственных препаратов дает негативные побочные эффекты.АнтидепрессантыЛюдям, которые проходят лечебный курс антидепрессантов, специалисты рекомендуют на время забыть о таких продуктах как сыр, квашеная капуста, соевый соус, печень, вяленая рыба и мясо, йогурты и сметана, инжир, изюм, а также алкоголь (красное вино). В противном случае возможно повышению артериального давления и развитие гипертензии.АспиринБлюда, в которых много белков, жиров и углеводов, способны в два раза уменьшить лечебный эффект аспирина. Молоко почти полностью нейтрализует действие этого лекарства. Сочетание аспирина и цитрусовых – сильнейший удар по слизистой желудка.АнтибиотикиМолочная продукция, алкоголь, кислые фрукты, соки и блюда, содержащие уксус, - все это может привести к тому, что лекарства не дадут ожидаемого от них эффекта.АнтикоагулянтыПрепараты, разжижающие кровь, не сочетаются с клюквой и морсом, и лучше запомнить это раз и навсегда. Подобное сочетание может спровоцировать внутреннее кровотечение.БолеутоляющиеДанный класс лекарств не выносит соседства с копчеными продуктами, их действие может полностью исчезнуть. Зато нагрузка на печень от такого сочетания – колоссальная.Препараты с железомНе сочетаются с кофе, чаем, молочными продуктами, орехами, сладостями и мучными изделиями – вся эта еда препятствует усвоению железа в организме.Лекарства для снижения давленияНи в коем случае при этом нельзя принимать алкоголь, иначе вероятен сразу очень сильный скачок давления.