Холодный нос: норма или повод для тревоги?

«Холодный — значит, здоровый!» — радуются владельцы кошек и собак, пощупав нос своего питомца. Для человека такой подход не годится.Теплый и в меру увлажненный нос — залог здоровья. Воздух, который проходит через него, согревается, очищается от патогенных микроорганизмов, увлажняется и только после этого попадает в легкие.Постоянно холодный нос может оказаться симптомом некоторых очень неприятных заболеваний, которые надо начинать лечить как можно раньше. MedAboutMe разбирался, почему холодеет нос и что с этим следует делать?Реакция на холодЕсли температура окружающей среды низкая, то кровь в первую очередь направляется к жизненно важным органам, чтобы полноценно работать. Поэтому нос, как уши, руки-ноги и другие торчащие части тела, на холоде кровоснабжается чуть хуже, чем остальной организм, а поэтому ощущается холодным. Кроме того, нос в основном состоит из хрящевой ткани и почти не имеет жировой прослойки, которая могла бы защитить его от воздействия холода.Следует различать, когда холодный нос — временное явление, а когда это уже показатель гипотермии — переохлаждения. Если, помимо холодного носа, наблюдаются дрожание, чувство сильной усталости, спутанное сознание, потеря координации в пространстве, то это значит, что организму срочно надо перемещаться в тепло.Простудные вирусы любят холодные носыУченые из Йельского университета наблюдали за риновирусами, вызывающими простуду у человека, при температуре тела (36-37°С) и при температуре в холодном носу (33°С). Оказалось, что чем ниже температура, тем слабее защитные барьеры, выставляемые иммунной системой. Рецепторы, которые реагируют на инфекцию, и соединения, которые запускают и координируют иммунную реакцию при этом, срабатывали заметно хуже при понижении температуры. Неудивительно, что люди чаще болеют в холодное время года или в состоянии сильного стресса — температура в их носу слишком низкая, чтобы эффективно защищать их от риновирусов. Это, кстати, объясняет также, почему риновирусы вызывают только простуду, а не проникают вглубь дыхательных путей, чтобы спровоцировать воспаление легких — там слишком высокая для них температура.СтрессСильный стресс тоже может стать причиной охлаждения носа. В ходе исследования, в котором приняли участие 14 взрослых человек, было обнаружено, что чем сильнее был переживаемый участниками стресс, тем холодней у них был нос. Его температура упала на 1°С по сравнению с остальным организмом. Кровь, как и при холоде, отливает к более важным частям тела: внутренним органам и мышцам — это эволюционное приспособление. Ведь стресс запускает реакцию «Бей или беги!» И в том, и в другом случае температура носа оказывается не столь актуальной.Холодный нос — повод отдохнутьНос холодеет при чрезмерной интеллектуальной нагрузке. Ученые объясняют это тем, что кровь отливает к коре головного мозга, и ее опять не хватает на обогрев носа. Так что холодный нос может сигнализировать о том, что мозг перегружен и ему надо дать отдых. Ученые даже советуют использовать холодный нос, как маркер для оценки степени рабочей нагрузки на людей, работающих в сферах, где необходима повышенная концентрация внимания — авиадиспетчеров, летчиков, врачей реанимационных отделений и т. п. Для расслабления в таких случаях рекомендуется глубокое дыхание, массаж, физическая активность или народные средства (валерианка, мелисса и т.п.).Если же нос холодеет без всяких стрессов, интеллектуальной нагрузки и при комнатной температуре, это повод присмотреться к своему здоровью.ГипотиреозДефицит гормонов щитовидной железы (гипотиреоз) — патология, при которой в организме не вырабатывается достаточное количество тиреоидных гормонов, контролирующих выработку энергии в организме.При этом развиваются чувство хронической усталости, слабость мышц, сухость и шелушение кожи, увеличение веса, ломкость волос и ногтей, боли, онемение и покалывание в конечностях, ощущение заторможенности и нарушения терморегуляции. Последнее означает, что человек все время мерзнет, а нос его — постоянно холодный.Самым распространенным заболеванием, при котором развивается нехватка гормонов щитовидной железы, является патология под названием аутоимунный тиероидит, или болезнь Хашимото. Реже причинами нехватки тиреоидных гормонов становятся хирургическое удаление железы, врожденный гипотиреоз, воспаление щитовидной железы.Болезнь РейноМерзнущие уши, нос, руки и ноги на морозе — это нормально, но тоже только до определенного предела. Если под воздействием холода или даже стресса кровеносные сосуды сужаются сильнее нормы, это приводит к резкому ухудшению кровотока в самых уязвимых местах организма. Кожа на этих участках резко белеет, может даже посинеть, возникает чувство онемения, причем ни растирания, ни активная деятельность не срабатывают. Возвращение кровотока вызывает сильный прилив крови к пораженным областям: они красней, может ощущаться пульсация, покалывание, онемение.Падение артериального давленияГипотония ( пониженное артериальное давление) — еще одна возможная причина постоянно холодного носа. Чаще всего гипотония наблюдается на фоне нарушений функционирования сердечной мышцы. При пониженном артериальном давлении ткани недополучают кислорода, и развивается гипоксия. А именно кислород необходим для большинства обменных процессов, в ходе которых вырабатывается тепло. Так что чем ниже уровень кислорода в крови, тем холоднее будет нос.Сахарный диабетЕсли вечно холодный нос сочетается с повышенной жаждой, есть высокая вероятность того, что у человека сахарный диабет. Одним из проявлений этой патологии является нарушение терморегуляции. Постоянные перепады уровня глюкозы в плазме крови сказываются на работе гипоталамуса — участка головного мозга, который отвечает за регуляцию температуры тела. Также на фоне диабета снижается эластичность кровеносных сосудов, а это тоже приводит к ухудшению кровоснабжения конечностей, ушей и носа.ВыводыСам по себе иногда мерзнущий нос ничего страшного не означает, если при этом прохладно. Главное — не заниматься экстремальным переохлаждением организма. Холодный нос может говорить о сильном переутомлении, как физическом, так и умственном. И тогда это повод отдохнуть. Наконец, холодный нос при прочих благоприятных условиях — тепло и отпуск — говорит о том, что пора обратиться к врачу: проверить давление и сдать анализы на гормоны щитовидной железы.