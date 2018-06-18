Женщины-«совы» чаще страдают от депрессии

Группа ученых из University of Colorado в Боулдере и Brigham and Women's Hospital в Бостоне утверждают, что женщины, относящие себя к группе «жаворонки», реже страдают от депрессии, чем «совы».В исследовании приняли участие 32,5 тысячи представительниц прекрасного пола, средний возраст которых составил 55 лет. На момент начала участия в проекте ни одна из них не имела депрессии. Когда женщин попросили описать их хронотип, оказалось, что 37% из них относят себя к «жаворонкам», 10% — к «совам» и 53% — к «голубям» (промежуточный хронотип). На протяжении нескольких лет дамы каждые два года проходили тест на состояние здоровья.В конце периода наблюдений оказалось, что вероятность развития депрессии у «жаворонков» на 12-27% ниже, чем у «голубей». «Совы» же попали в группу самого высокого риска заболевания депрессией — он оказался у них выше на 6%, чем у людей с промежуточным хронотипом («голуби»).Ученые указывают, что «совы» с меньшей вероятностью выходят замуж, чаще живут в одиночестве, чаще курят и страдают от бессонницы — все эти факторы увеличивают риск развития депрессии. Но даже с учетом этих факторов все равно остается выраженная зависимость между хронотипом и склонностью к расстройству психики.